Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy martes 09/01/24

***********************************

TAMPA BAY LIGHTNING

HORA: 20:00 (-4 GMT)

MONEY: -113 (1,88)

ALTA/BAJA: 6.0

RECORD (G-GOT-POT-P): 16-3-5-17 PTOS: 43

RECORD LOCAL (G-P): 11-8

CF: 3,3 CC: 3,5

PREDICCIÓN: 2

LOS ANGELES KINGS

MONEY: -125 (1,80)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 18-2-6-10 PTOS: 46

RECORD VISITA (G-P): 13-4

CF: 3,4 CC: 2,5

PREDICCIÓN: 1

***********************************

TORONTO MAPLE LEAFS

HORA: 20:00 (-4 GMT)

MONEY: -400 (1,25)

ALTA/BAJA: 6.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 13-7-7-10 PTOS: 47

RECORD LOCAL (G-P): 9-9

CF: 3,6 CC: 3,2

PREDICCIÓN: 6SAN JOSE SHARKS

MONEY: 311 (4,11)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 7-2-4-27 PTOS: 22

RECORD VISITA (G-P): 3-17

CF: 2,0 CC: 4,1

PREDICCIÓN: 2

***********************************

BUFFALO SABRES

HORA: 20:00 (-4 GMT)

MONEY: -121 (1,83)

ALTA/BAJA: 6.0

RECORD (G-GOT-POT-P): 15-2-3-20 PTOS: 37

RECORD LOCAL (G-P): 8-10

CF: 3,0 CC: 3,3

PREDICCIÓN: 5 SEATTLE KRAKEN

MONEY: -115 (1,87)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 12-4-9-14 PTOS: 41

RECORD VISITA (G-P): 7-12

CF: 2,7 CC: 2,9

PREDICCIÓN: 6

*********************************************

NEW YORK ISLANDERS

HORA: 20:30 (-4 GMT)

MONEY: -138 (1,72)

ALTA/BAJA: 6.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 14-4-10-11 PTOS: 46

RECORD LOCAL (G-P): 10-10

CF: 3,1 CC: 3,3

PREDICCIÓN: 3

VANCOUVER CANUCKS

MONEY: 116 (2,16)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 25-1-3-11 PTOS: 55

RECORD VISITA (G-P): 12-9

CF: 3,9 CC: 2,6

PREDICCIÓN: 1

———————–

NASHVILLE PREDATORS

HORA: 21:00 (-4 GMT)

MONEY: -225 (1,44)

ALTA/BAJA: 6.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 16-6-1-17 PTOS: 45

RECORD LOCAL (G-P): 12-10

CF: 3,2 CC: 3,1

PREDICCIÓN: 6

ANAHEIM DUCKS

MONEY: 190 (2,90)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 9-4-1-25 PTOS: 27

RECORD VISITA (G-P): 7-9

CF: 2,5 CC: 3,3

PREDICCIÓN: 2

———————–

WINNIPEG JETS

HORA: 21:00 (-4 GMT)

MONEY: -246 (1,41)

ALTA/BAJA: 6.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 24-2-4-9 PTOS: 56

RECORD LOCAL (G-P): 13-7

CF: 3,4 CC: 2,4

PREDICCIÓN: 3

COLUMBUS BLUE JACKETS

MONEY: 209 (3,09)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 9-4-9-19 PTOS: 35

RECORD VISITA (G-P): 5-13

CF: 3,1 CC: 3,7

PREDICCIÓN: 1

———————–

ST. LOUIS BLUES

HORA: 21:00 (-4 GMT)

MONEY: 160 (2,60)

ALTA/BAJA: 6.0

RECORD (G-GOT-POT-P): 16-4-1-17 PTOS: 41

RECORD LOCAL (G-P): 12-6

CF: 2,9 CC: 3,2

PREDICCIÓN: 5

FLORIDA PANTHERS

MONEY: -174 (1,57)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 23-2-1-13 PTOS: 51

RECORD VISITA (G-P): 13-9

CF: 3,2 CC: 2,5

PREDICCIÓN: 4

———————–

CHICAGO BLACKHAWKS

HORA: 21:30 (-4 GMT)

MONEY: 297 (3,97)

ALTA/BAJA: 6.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 9-3-2-26 PTOS: 26

RECORD LOCAL (G-P): 8-10

CF: 2,3 CC: 3,8

PREDICCIÓN: 1

EDMONTON OILERS

MONEY: -400 (1,25)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 17-3-1-15 PTOS: 41

RECORD VISITA (G-P): 9-9

CF: 3,6 CC: 3,1

PREDICCIÓN: 2

———————–

ARIZONA COYOTES

HORA: 22:00 (-4 GMT)

MONEY: 154 (2,54)

ALTA/BAJA: 6.0

RECORD (G-GOT-POT-P): 15-4-2-17 PTOS: 40

RECORD LOCAL (G-P): 12-8

CF: 3,0 CC: 3,0

PREDICCIÓN: 0

BOSTON BRUINS

MONEY: -161 (1,62)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 21-3-7-8 PTOS: 55

RECORD VISITA (G-P): 12-9

CF: 3,4 CC: 2,7

PREDICCIÓN: 3

—————– —-

CALGARY FLAMES

HORA: 22:00 (-4 GMT)

MONEY: -146 (1,68)

ALTA/BAJA: 6.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 15-2-5-18 PTOS: 39

RECORD LOCAL (G-P): 9-8

CF: 3,0 CC: 3,3

PREDICCIÓN: 6

OTTAWA SENATORS

MONEY: 118 (2,18)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 11-3-0-21 PTOS: 28

RECORD VISITA (G-P): 4-11

CF: 3,3 CC: 3,6

PREDICCIÓN: 3

