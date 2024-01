Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy LUNES 08/01/2024

INDIANA PACERS VS BOSTON CELTICS

HORA: 20:00

INDIANA PACERS 140 (2,40)

BOSTON CELTICS -167 (1,60)

ALTA/BAJA: 244.0

RL DEL VISITANTE: -3.5

PREDICCION: 122-118

INDIANA PACERS RUN LINE.

———————————————-

CHARLOTTE HORNETS VS CHICAGO BULLS

HORA: 20:00

CHARLOTTE HORNETS 199 (2,99)

CHICAGO BULLS -244 (1,41)

ALTA/BAJA: 216.5

RL DEL VISITANTE: -5.0

PREDICCION: 109-116

CHICAGO BULLS MONEY LINE.

———————————————-

WASHINGTON WIZARDS VS OKLAHOMA CITY THUNDER

HORA: 20:00

WASHINGTON WIZARDS 465 (5,65)

OKLAHOMA CITY THUNDER -667 (1,15)

ALTA/BAJA: 247.5

RL DEL VISITANTE: -10.5

PREDICCION: 122-137

ALTA.

MIAMI HEAT VS HOUSTON ROCKETS

HORA: 20:30

MIAMI HEAT -185 (1,54)

HOUSTON ROCKETS 152 (2,52)

ALTA/BAJA: 219.5

RL DEL VISITANTE: 4.0

PREDICCION: 105-108

HOUSTON ROCKETS RUN LINE.

MILWAUKEE BUCKS VS UTAH JAZZ

HORA: 21:00

MILWAUKEE BUCKS -455 (1,22)

UTAH JAZZ 338 (4,38)

ALTA/BAJA: 245.0

RL DEL VISITANTE: 9.0

PREDICCION: 133-121

HOUSTON ROCKETS RUN LINE.

LOS ANGELES CLIPPERS VS PHOENIX SUNS

HORA: 23:30

LOS ANGELES CLIPPERS -233 (1,43)

PHOENIX SUNS 187 (2,87)

ALTA/BAJA: 227.5

RL DEL VISITANTE: 5.0

PREDICCION: 123-115

LOS ANGELES CLIPPERS MONEY LINE.

Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy LUNES 08/01/2024 was last modified: by