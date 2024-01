Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy martes 30/01/24

BOSTON CELTICS VS INDIANA PACERS

BOSTON CELTICS -278 (1,36)

INDIANA PACERS 221 (3,21)

ALTA/BAJA: 242.0

RL DEL VISITANTE: 6.5

PREDICCION: 121-111

————————- ——

NEW YORK KNICKS VS UTAH JAZZ

HORA: 20:30

NEW YORK KNICKS -189 (1,53)

UTAH JAZZ 154 (2,54)

ALTA/BAJA: 231.5

RL DEL VISITANTE: 4.0

PREDICCION: 120-114

———————————————

ATLANTA HAWKS VS LOS ANGELES LAKERS

ATLANTA HAWKS -200 (1,50)

LOS ANGELES LAKERS 163 (2,63)

ALTA/BAJA: 246.5

RL DEL VISITANTE: 5.0

PREDICCION: 122-114

—————– ———————–

CHICAGO BULLS VS TORONTO RAPTORS

HORA: 21:00

CHICAGO BULLS -256 (1,39)

TORONTO RAPTORS 202 (3,02)

ALTA/BAJA: 226.5

RL DEL VISITANTE: 5.5

PREDICCION: 123-114

—————————————————–

GOLDEN STATE WARRIORS VS PHILADELPHIA 76ERS

HORA: 23:00

GOLDEN STATE WARRIORS -189 (1,53)

PHILADELPHIA 76ERS 154 (2,54)

ALTA/BAJA: 235.5

RL DEL VISITANTE: 4.0

PREDICCION: 115-109

