La Alcaldía de Maracaibo y la Arquidiócesis entregaron un respirador al hospital Universitario

Como una demostración del trabajo conjunto, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, junto a la Asociación Acción Católica de Venezuela, entregaron un respirador marca Newport E500, que permitirá atender a adultos, niños y neonatos con coronavirus u otras complicaciones respiratorias en el Hospital Universitario de Maracaibo.

La donación de este respirador se logró gracias a la relaciones de solidaridad y cordialidad entre el Alcalde y la Arquidiócesis de Maracaibo.

Luego de que el equipo fuera bendecido por el padre Richard Godoy, Casanova expresó que acciones como esta demuestran que la pandemia por COVID-19 ha promovido la solidaridad y sigue moviendo los corazones, para sacar lo mejor del ser humano.

El respirador fue entregado por la directora de Samas, Lismar Rojas, al Hospital Universitario de Maracaibo, centro centinela que atiende a los pacientes con COVID-19.

El tamaño compacto del ventilador Newport E500 facilita el transporte intrahospitalario y cuenta con una interfaz de usuario intuitiva, lo que permite el acceso directo a los controles de uso común e incluye funciones más avanzadas en la pantalla táctil.

Asimismo el ventilador tiene funciones automatizadas, las cuales administran el ciclo de soporte de presión del volumen de la respiración.

