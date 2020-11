La artista plástico venezolana Marie Franco aseguró su pase al “New World Magnet”

Fue una de las afortunadas seleccionadas para formar parte de este prestigioso reciento de arte ubicado en el territorio de Estados Unidos…

La venezolana, Marie Franco, pasó toda su infancia combinándola entre su pasión por la pintura y sus estudios reglamentarios; terrenos que le permitieron desarrollar habilidades y destrezas en el arte plástico.

Con más conocimientos en el área, y una destacada adolescencia, Marie Franco disfruta al momento de la selecta oportunidad de ingresar al “New World Magnet”, una prestigiosa institución reconocida internacionalmente por ser uno de los recintos más influyentes y completos para todas esas personas que posee habilidades extraordinarias en las artes modernas, como lo suele tener Marie.

El “New World Magnet” sólo admite a figuras que tengan un talento destacado en las artes, lo que hace que de cada 100 solicitantes solo 11 tengan la oportunidad y el privilegio de ser admitidos.

Esta rigurosa selección sin lugar a dudas coloca a Marie Franco como una de las jóvenes más destacadas en lo que al arte respecta; y es que sus obras no sólo han cautivado a los directivos de esta organización, sino que también, ha logrado exponer sus más recientes creaciones en Museos de gran influencia en Estados Unidos, y por si fuera poco, ha cerrado el año con importantes premios que reafirman su éxito internacional en arte plástico.

