La banda colombiana de rock latino Rey Loco lanza su álbum debut

La intención de su propuesta musical radica en experimentar con diferentes ritmos los sonidos que los representan y construir desde lo colectivo una propuesta sólida e innovadora.

Rey Loco es una agrupación de rock latino en español que maneja diferentes matices del género en cada una de sus composiciones.



Un día cinco músicos de diferentes partes de Colombia se encontraron en el centro de Bogotá para darle vida a este proyecto a través de un sonido que llenara las expectativas de todos sus integrantes. De esta manera, Guille Zapata, guitarra y voz; Camilo Portilla, bajo; Juanjo Mejía, batería; José Diaz, saxo y armónica; y Alex Alcalde, voz y guitarra, crearon Rey Loco.

«Las canciones de Rey Loco cuentan historias que no necesariamente transmiten un único mensaje, son más bien experiencias vividas que se transformaron en canciones. Muchas de las letras comparten una calidad de erotismo y poesía, que es lo mismo que sucede a nivel instrumental», comenta la banda.

Rey Loco lanza su disco homónimo debut, un viaje de diferentes colores, sabores, texturas y sentidos que lleva a escucharlo en un mood tranquilo y a bailarlo como el cuerpo quiera.

«Es un disco que está hecho y grabado en bloque. Muy orgánico en todos los momentos de su creación. Hay letras que muestran una realidad social y otras que se van hacia lo metafórico de la vida», enfatiza el grupo.

El primer trabajo musical de la banda colombiana es un disco honesto, ideal para las personas que quieran abrir sus oídos a otras sonoridades.

El álbum homónimo de Rey Loco fue grabado los estudios de Árbol Naranja en Bogotá y fue producido y arreglado por la banda en su totalidad.

‘Vampiros Energéticos’ es el sencillo promocional del álbum debut de Rey Loco. Es una canción que habla de las relaciones humanas cuando se vuelven dañinas y tóxicas en un mundo virtual, poseídas por las ganas de quererlo todo y solo poder ver el mundo a través de una pantalla. A nivel sonoro, es un viaje que nos lleva a sentir la psicodelia de las bandas sesenteras en el solo de guitarra y en la armonía unos colores latinoamericanos, todo mezclado con el sonido de Rey Loco.



Dentro de los planes de Rey Loco para el primer trimestre de 2021 está lanzar un video tipo live de su canción ‘Contemplama’ y realizar el videoclip de los temas ‘Jamboogie’ y ‘La respuesta’.

