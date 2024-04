La banda de rock colombiana Raquel presenta ‘No me olvido’ y ‘Pilio’

Raquel es una banda de rock fundada en Medellín en 2018 e integrada por Santiago Torres (batería), Alex Velásquez (guitarra y voz), Santiago Vélez (bajo) y Santiago Lopera (guitarra y voz principal). A través de sus canciones, el grupo busca contar historias a partir de letras, generalmente con un toque de humor, y en un lenguaje cotidiano que refleje su entorno y el de quienes los rodean.

La intención de su propuesta musical tiene elementos de informalidad, desfachatez y ordinariez, acompañada de riffs contundentes, enlaces armónicos en ocasiones impredecibles, y el ruido y la estridencia como factores fundamentales en varias de sus canciones.

El proyecto Raquel tiene influencias de géneros rockabilly, blues, indie, noise, grunge y garage rock. De igual manera, la música parrandera es un referente para el grupo, en especial en la narrativa de historias, evidenciándose en referentes como Phil Rocker, Edson Velandia, Omar Rodríguez, León Pardo, Octavio Mesa, Gildardo Montoya, Draco Rosa, Idles, Turnstile, The Clash y Johnny Cash.

‘No me olvido’ es el nuevo lanzamiento de Raquel, una canción que habla de un personaje que se olvida de todo, excepto de alguien (se presume que un amor). Al final, él se olvida incluso de ella. Musicalmente, el tema tiene influencias del post punk en el ritmo, pero la sonoridad es más pesada. En el solo de guitarra se utiliza el recurso del ruido y la estridencia a partir del uso del slide y efectos como overdrive, distorsión y delay.

«Alex Velázquez tuvo la idea de hablar acerca de lo olvidadizo que soy (Santiago Lopera) y a partir de ahí construimos la narrativa», cuenta el músico.

Otro de los sencillos de Raquel es ‘Pilio’, una canción basada en la historia real de un amigo al cual su padre lo abandonó en dos ocasiones. El ritmo y el riff principal de la canción tiene gran influencia del rockabilly de los años 50’s y del psychobilly. La parte del interludio, en el cual hay solo de batería y guitarra, está basada en secciones instrumentales que son comunes en estas músicas a las cuales la banda hace referencia.

«Nuestros temas son ideales para escuchar en un bar, trotando, con los amigos en una casa, a escondidas de la familia, para dedicarla a todo aquel que ha pasado por situaciones como las que narramos en nuestras canciones, para los feos, los infieles, los abandonados por sus padres, los que le dan duro a la farra. En últimas, es música hecha para todos y para escuchar en cualquier momento y a cualquier hora», enfatiza la banda.

‘No me olvido’ y ‘Pilio’ hacen parte del nuevo EP que prepara Raquel y que incluirá dos sencillos más, ‘No voy’ y ‘Raquel’ que serán publicados en el segundo semestre del año.

«Estamos trabajando para llegar a nuevas audiencias a través de diferentes medios, tanto en redes sociales, como plataformas musicales y espacios radiales y digitales. Estamos participando de eventos en la ciudad de la mano de Volta Estudio y su sello discográfico», concluye el grupo.

El 20 de abril Raquel participará en la primera edición del Volta Fest junto a bandas como Popcorn, Gary, Lelo, Dead Country Brothers y ElMismoSebas.

