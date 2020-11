La cantante venezolana Katie Angel sigue rompiendo récords

¡Katie Ángel sigue rompiendo récords!

Los tres lanzamientos de este 2020 han llegado al #1, logró mejor tema femenino del año en Premios Pepsi y su carrera internacional sigue afianzándose al ser invitada especial de Telemundo para presentar los Latin Billboards desde la alfombra roja.

Katie, ha sido la única artista de la industria musical venezolana en alcanzar tres #1 en dos carteleras radiales simultáneamente con tres canciones diferentes en el mismo año. Es decir, la reina de la música latina este 2020 logró llegar al primer lugar con sus temas “Quédate”, “Se Acabó” y esta semana con “Copia de Seguridad” en los dos conteos nacionales más importantes del país: el Récord Report y Monitor Latino. Vale destacar que cada canción tiene un género distinto, uno es Tropical-Urbano, el otro K-Pop y el último fue una balada romántica, dejando por sentada la gran versatilidad musical que esta talentosísima artista ha mostrado en cada proyecto que estrena.

Su trabajo musical este año no ha parado. Para cerrarlo, nos presenta su nueva imagen donde la vemos con el cabello a dos tonos con el que estrena otra temporada en el canal de YouTube/KatieAngelTV.

Musicalmente sigue rompiendo récords no sólo con las visitas a sus videos en cada lanzamiento alcanzando millones de reproducciones en menos de 24 horas logrando ser tendencia en varios países simultáneamente, sino conquistando todos los primeros lugares de las carteleras venezolanas quienes la definen como el nuevo suceso musical femenino mundial.

Todo este trabajo no es en vano, Katie, junto a su equipo dirigido por su esposo/manager Oso Granado no han parado de crear nuevas estrategias, generar contenido y desde ya preparan su gira mundial “Game Over” para el 2021 donde visitarán más de 20 países en distintos continentes.

“Gracias a todos los que escuchan y apoyan mi música, ellos son los que hacen posible todos estos logros. Agradecida con mi país por apoyarme todos estos años y a mi equipo de trabajo por el dar el 100% siempre. Me siento muy feliz y emocionada, desde ya pensando en seguir dándoles más lanzamientos así de exitosos” finalizó Katie Ángel quien se consolida como la artista femenina más escuchada del 2020.

