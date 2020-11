La Dama De La Ciudad Regresa Con Sabor Venezolano

Annaé Torrealba presenta , «La dama de la ciudad» al estilo venezolanoInquieta e incansable, la recientemente ganadora del Pepsi Music 2020, en la categoría Mejor disco de música llanera, galardón que se suma a los siete conquistados en las ediciones 2018 y 2019 de esos premios; estrena una remozada y venezolanísima versión de este emblemático tema de Frank Quintero, realizada en colaboración con Solo Ensamble.

Versionar un clásico del pop de los años 70 resulta un reto, mas hacerlo en una mixtura de géneros de la música tradicional venezolana lo es aún más… Sin embargo, para Annaé Torrealba, una de las cantantes más versátiles y visibles del panorama artístico nacional de esta época, se trata de un nuevo desafío profesional asumido para seguir promoviendo los sonidos de nuestro país, teniendo en esta oportunidad como fuente una verdadera joya musical: La dama de la ciudad.

Esta emblemática canción de Frank Quintero, publicada por primera vez en 1976 en el disco «Después de la tormenta”, uno de los más exitosos de este legendario cantautor caraqueño, adquiere renovado rostro en la versión realizada por Torrealba en colaboración con la agrupación Solo Ensamble, con participación especial de José Arturo Yánez, en el violín; que se pasea por distintos ritmos dejando una estela de venezolanidad en cada acorde y matiz.

“Nuestra Dama de la ciudad, tema que he amado desde pequeña, comienza en ritmo de onda nueva, para luego dar un vuelco a una gaita de furro al más puro estilo zuliano, que sorprendentemente se transforma en un enérgico intermedio instrumental en tiempo de joropo oriental, semejando una media diana, con una enriquecida variación armónica para volver a los aires de Maracaibo y terminar regresando a la onda nueva”, explica la artista que además de cantautora, es locutora y activista de la paz, con más de 25 años de carrera en el ámbito musical, orgullosa heredera de la dinastía del maestro Juan Vicente Torrealba y comprometida defensora de la identidad nacional como promotora del folklore venezolano.

Ganadora del Pepsi Music 2020 en la categoría Mejor disco de música llanera, por su sexta producción discográfica, Campesina, que se suma a los siete obtenidos en las ediciones 2018 y 2019 de ese premio; Annaé Torrealba tambièn es muy activa como animadora, conferencista, locutora de radio y, en tiempos de confinamiento, intensa usuaria de las redes sociales, plataformas que le permiten estar conectada con sus seguidores, ya sea con #2paralas4, la sesión semanal de Instagram Live donde conversa con artistas y otros personajes públicos, o mediante presentaciones en vivo sola o acompañada.

Por su parte, con una trayectoria de once años, Solo Ensamble está conformada en la actualidad por Fernando Rodríguez, Erick Gutiérrez y Daniel Ochoa, jóvenes que apuestan a la difusión de una sonoridad particular cargada de frescura, mientras se dedican con entusiasmo al trabajo de promoción y formación musical en su ciudad de origen, Los Teques, estado Miranda.

Disponible los principales portales de música, el público también puede disfrutar el video de La dama de la ciudad en el canal de YouTube de la artista, producido por Cygnus Media Group bajo la dirección de Miguel Mardeni.

Más información en la página www.annaetorrealba.com y en las redes sociales:@annaetorrealba y @soloensamble.

LA DAMA DE LA CIUDAD

L/M: Frank Quintero

Arreglo: Solo Ensamble

MÚSICOS

Fernando Rodríguez: Cuatro

Erick Gutiérrez: Percusión menor, Cajón, Tambora, Maracas

Daniel Ochoa Ford: Guitarra, Mandolina, Charrasca.

José Arturo Yánez: Violín (Participación especial)

INGENIEROS

Grabación

Voz: José de Nóbrega

Percusión: Ribji Contreras

Bajo y Cuatro: Gerardo Chambriar

Guitarra y Mandolina: Jorge Juárez

Violín: Víctor Luna

Post Producción

Edición de voz y Mezcla: JC Torrealba

Masterización: Vladimir Quintero

Grabado en Audioplace Caracas – Venezuela

Mezclado en Towerdawn Studios

Miami – EEUU

VIDEOCLIP

Casa productora: Cygnus Media Group

Dirección: Miguel Mardeni

Asistente de Dirección: Raquel Iacovella

Dirección de Fotografía: Ángel Nieves

Maquillaje y Fotografías: Raquel Iacovella

Asistentes de Producción: Carlos Agelvis / Larry Ferrini

Locación: Espacio Cultural El Hatillo

COLABORADORES/ AGRADECIMIENTOS

Nestor Chirinos @njchirinos

Yessenia Luis Delgado @YPlaisirs

Gonzalo Rodríguez @hatisgrill

JJ Art and Design @artjjdesign

Luna Clara Café @lunaclaracoffeerest

MS Designers @msdesigners

HJ Hipnosis @hjhipnosis

