“La Enfermera de la Salsa, Izis, conquista Corazones en Evento de Uforia Music”

Miami, FL – Izis, conocida como la Enfermera de la Salsa y representante de los Soldados Latinos en el Ejército de EE.UU., ha dejado una huella imborrable en el corazón de Miami con dos presentaciones espectaculares en colaboración con Uforia Music, la rama de música de Univision.

Seleccionada entre un grupo de talentosos miembros del US Army, Izis expresó su gratitud y emoción: “Me siento muy bendecida; es la primera vez que mis dos carreras se unen por completo. Después de 17 años en el ejército, es un honor poder inspirar a la nueva generación que se unirá a nuestras filas. Ahora puedo ser mentora y ejemplo para aquellos que persiguen sus sueños, luchan por sus metas y representan su cultura y pasión en cualquier lugar.”

En su primera aparición, Izis formó parte de un panel junto a artistas emergentes como Borja, Gusi, Vale, Greyi y Sebastián, donde compartió su historia y habló sobre cómo ha logrado el éxito en su carrera militar y musical. “El Ejército nunca impidió que siguiera soñando”, afirmó, destacando el orgullo que siente al servir a su país en múltiples facetas.

Al día siguiente, Izis se presentó en el Vivo Plaza, abriendo el concierto del reconocido reguetonero Yandel. Con su energía y alegría contagiosas, conectó con el público: “Sentí el calor de Miami de una manera especial. Estar tan cerca de mis fans y recibir su cariño fue una experiencia única.”

Con su imagen proyectada en pantallas gigantes junto al logo del US Army, Izis demostró su talento musical, cautivando a miles de asistentes. Agradece al US Army y al equipo de Uforia por su cariño y profesionalismo.

No se pierdan la próxima presentación de Izis con Uforia Music patrocinada por el US Army el 22 de junio. ¡Estén atentos para más detalles!

