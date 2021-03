«La Factoria» invita a la risa en medio de la Pandemia

(@MinayaPR) El talento, la creatividad y el ingenio se han fusionado en el nuevo programa de comedia titulado «La Factoría» que desde ya se encuentra disponible en su canal oficial de Youtube y tienen programado lanzar un episodio nuevo cada dos semanas.

En medio de la pandemia, unos jóvenes creativos han buscado la manera de traer alegría a la comunidad latina con esta comedia protagonizada por Tommy Peña (@TFiveK,) conocido por sus personajes en Instagram y escrito por César Castillo (@IvanManito,) también muy popular por sus ocurrencias chistosas en Instagram y Brenda Raquel, mejor conocida como Miss B.

El elenco lo conforman @TFiveK, @ivanmanito, @izzytheproducer_, @vl13films, @dee_espinal, @missbigb, @djalymo, @rafezy, @robeyda, @izah_levana, @chelojgarcia, @Chichocomedy, @mr_nuevayol, @afro_agar, @mustang003, @iamblackrosenyc, @officialchrisgrant, @tyler_river, @joelalejandrorc, @tio_offiicial, @erick_el_megadivowls, @dominicanproblemz, @deenasty, @rachellaloca y en el capítulo 3 participó la mundialmente conocida @therealtahiry.

«Amo tanto la comedia, The Office y obtuve tanta inspiración de ella, que decidimos rendirle homenaje a tal espectáculo icónico. Sabemos que funcionó en Gran Bretaña, funcionó en Estados Unidos y definitivamente debería funcionar en América Latina» expresó Ivan.

«Esperamos que disfruten lo que hemos creado que hacemos con tanto sacrificio y amor. Por favor compartan con sus familiares y amigos.» concluyó Tommy conocido en la serie como El Jefe, Don Thomas.

Esta serie, que ya cuenta con 3 capítulos disponibles en su canal de Youtube, posee un elenco compuesto de influencers y actores de las redes sociales, donde su objetivo es recrear hechos de la vida real en un ámbito laboral dentro de una empresa.

La producción del programa está a cargo de Digital Bodega y Section 8 is Balling Filmz, inspirada en la comedia muy popular en la televisión americana «The Office» pero con su toque latino.

