La Fundación Nuevas Bandas presenta las Sesiones V-Rock en Jazz este sábado 8 de febrero

La Fundación Nuevas Bandas y ASOHUMBOLDT presentan las #SesionesVRock en Jazz, a realizarse la tarde del próximo sábado 8 de febrero en el auditorio de la Asociación Cultural Humboldt. Durante este show, escucharemos temas emblemáticos de Zapato 3, Los Mesoneros, Okills, Charliepapa, VINILOVERSUS, Rawayana, entre otros ya clásicos de la música alternativa venezolana, adaptados al jazz e interpretados por músicos de la escena musical local.

La jornada iniciará a las 2:00 p.m., con la feria de discos Caracas Calling con su acostumbrada expoventa de discos de vinil, cassettes, CD y memorabilia variada. Provea y Redes Ayuda también tendrán presencia con su stand de #MúsicaXMedicinas, en el que podrán adquirir el libro de Félix Allueva, ROCK VZLA, a cambio de cuatro fármacos vigentes.

A las 3:00 p.m. Wilmer Franco, ganador del Festival Nuevas Bandas 2019, tomará la tarima, y a las 4:00 p.m. se dará inicio a las Sesiones V-Rock en Jazz, a cargo de un dream team integrado por Martín Figueroa, Anthony Palacios, Jesús Milano y Aaron Cabrera (LaFleur), acompañados por las voces de Katherine Coll, Fernando Bosch (Mr. Bosch & the Bluetones), Raymond Mariño (LaFleur) y Carlos Linares (Colibrí). Esto será en el auditorio de la Asociación Cultural Humboldt, en San Bernardino, Caracas.

Habrá estacionamiento privado y vigilancia. ENTRADA LIBRE. + info en @nuevasbandas y @asohumboldt. Un evento en alianza con La Mega, Maqueta Uno y Cerveza Peregrina.



