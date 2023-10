La Galería D’Museo, Presenta la exposición del fotógrafo venezolano Henrique Avril

En la Galería D’Museo se presenta la exposición del fotógrafo venezolano Henrique Avril

El 8 de octubre de 2023 a las 11:00 a.m., la galería D’Museo inaugurará una exposición titulada “Avril, el país que fuimos”, en la que se exhibe una parte de la obra fotográfica original del fotógrafo venezolano Henrique Avril, a quien se le considera pionero del reporterismo gráfico en nuestro país.

“Henrique Avril es sin dudas el gran pionero de la fotografía venezolana de la calle, del suceso, de la gente corriente y el gran expositor de nuestra geografía y las costumbres de los venezolanos de su tiempo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX”, afirma Nicomedes Febres, curador de la muestra.

Henrique Avril (1866-1950) nació en Libertad de Barinas, Estado Barinas. En su juventud fue enviado por sus padres a casa de un tío en París, donde rápidamente se aficionó a la nueva técnica que estaba surgiendo en esa ciudad, cuna del invento de la incipiente fotografía, desde la obra de Daguerre hasta la obra de Niepce. Era el viejo París de Rimbaud, de Baudelaire (1821-1867), y de fotógrafos como Eugene Atget (1857-1927) que retrataba todos los rincones posibles del París de la gente común o del gran Gaspar Felix Nadar (1820-1910) un periodista y fotógrafo que fue un gran promotor de los impresionistas y dedicado él al retrato sin retoques. Así Henrique Avril nutrió su experiencia en el campo de la fotografía cuando regresó a Venezuela a los pocos años, y donde comienza a recorrer gran parte del país para fotografiarlo y darlo a conocer por primera vez en una técnica abierta y al alcance de todos como era la fotografía, según explica Nicomedes Febres.

De acuerdo al curador, Henrique Avril fue más allá del retrato del foto estudio de su época y se dedicó a recorrer el país para retratar el paisaje venezolano y a su gente, así como varios de los sucesos políticos y sociales de entonces.

“Henrique Avril si no fue el primero que salió de su foto estudio, estuvo entre los primeros que salió a fotografiar el país que fuimos. Tomó su pesado equipo de trabajo a finales del siglo XIX sobre los lomos de una mula y se fue a fotografiar aquella Venezuela rural, palúdica, dispersa y sin noción de ser una sola nación. La recorrió casi toda y nos ha dejado de legado las mejores imágenes de la nación que éramos. El Cojo Ilustrado, la famosa e irrepetible revista del pasado fue el sitio preferido donde Avril nos mostró aquellas imágenes del país que fuimos. Estas imágenes son parte original de su legado irrepetible”, expresa Febres.

La exposición “Avril, el país que fuimos” exhibirá una parte de la obra original de este importante fotógrafo, además, simultáneamente se mostrará en postales una parte del París de la Belle Époque de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX donde se formó Henrique Avril en su juventud antes de regresar como fotógrafo a Venezuela.

La muestra se estará presentando hasta el 19 de noviembre de 2023 en la galería D’Museo, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de miércoles a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

