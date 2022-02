“La Gocha” Lisith Contreras arrasa como La Show-woman del folklore venezolano

Se prepara para engalanar las ferias de su natal Mérida con gran despliegue en tarima

Con el carisma propio de los Andes y un derroche de jocosidad en cada tema, Lisith Contreras se pasea entre letras recias y estilizadas. Con un show innovador que le ha permitido volver a sus raíces al integrar el violín al arpa, el cuatro, las maracas y el bajo, permitiéndole unir la música típica andina, de su tierra andina, con la música llanera que siempre la ha identificado.

Lisith se define como una artista integral, que vive en constante preparación para ofrecer su mejor versión en cada presentación. La nativa de Tovar, quien ya ha recorrido los llanos colombianos y venezolanos con trabajos discográficos anteriores, confiesa su emoción al volver a su tierra con la puesta en escena que le está dando tantas satisfacciones profesionales y personales.

– “Estoy agradecida con Dios por la oportunidad de compenetrar a mi gente con mi pasión por el canto, valoro que empresarios merideños, como Leonardo Dávila de Leo Cars, crean en mi trabajo y apuesten a este proyecto que está cargado de mucho profesionalismo. Soy una Andina orgullosa de mi gentilicio, soy “gocha” donde me paro y para mi es una oportunidad de oro cantarle a mi gente”, comenta emocionada Lisith.

Este viernes 25 de febrero a las 7.00 PM, Lisith Contreras formará parte del elenco “Qué Locura de Show”, junto al reconocido comediante Luis “Moncho” Martínez y El príncipe del Vallenato, engalanando la noche merideña y contagiarlos de la mejor parranda llanera en el marco de las Ferias del Sol. Como es de esperarse, La Show-woman interpretará éxitos como “Al natural”, “En defensa de los hombres”, “Las 4 ruedas”, “Uno pal gasto y otro pal gusto”, en medio de un espectáculo criollo cargado de toda la picardía y el talento de La Gocha Llanera.

El pasado 23 de octubre Lisith Contreras publicó en sus redes sociales “Andino”, tema punta de lanza que sirve de homenaje a los 463 años de la Fundación de Ciudad de Mérida. Un tema donde la tovareña destaca las bondades y bellezas naturales de su ciudad sin dejar a un lado el orgullo de pertenecer a tierras andinas.

