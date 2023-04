La mejor ruta turística para conocer el Estado de Ohio en EEUU

¿Estás pensando en visitar el estado de Ohio, en Estados Unidos? Si es así, te proponemos un recorrido turístico por algunos de los lugares más interesantes y atractivos de este destino. Ohio es un estado que ofrece una gran variedad de paisajes, ciudades, cultura e historia. Aquí te dejamos algunas sugerencias para que disfrutes al máximo de tu viaje.

Comienza tu recorrido por la capital del estado, Columbus, una ciudad moderna y vibrante que cuenta con numerosos museos, parques, restaurantes y actividades culturales. No te pierdas el Centro de Ciencias e Industria (COSI), el Museo de Arte de Columbus, el Jardín Botánico y el Zoológico y Acuario de Columbus.

Continúa tu ruta por el norte del estado, donde podrás admirar las impresionantes cataratas del Parque Nacional Cuyahoga Valley, un oasis natural que alberga más de 200 especies de aves y una gran diversidad de flora y fauna. También puedes hacer una parada en la ciudad de Cleveland, la segunda más poblada de Ohio, que ofrece una gran oferta cultural y de ocio. Visita el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Museo de Arte de Cleveland, el Museo de Historia Natural y el Acuario de Greater Cleveland.

Si te gusta la historia y la cultura, no puedes dejar de visitar el sudoeste del estado, donde se encuentran algunas de las ciudades más antiguas y emblemáticas de Ohio. Descubre el patrimonio arquitectónico y cultural de Cincinnati, la tercera ciudad más grande del estado, que se extiende a orillas del río Ohio. Disfruta de sus museos, como el Museo Nacional del Aire y del Espacio o el Museo Americano del Signo. También puedes explorar el barrio histórico de Over-the-Rhine, donde se conservan edificios del siglo XIX y se celebran festivales y eventos culturales.

Otra ciudad que merece la pena visitar es Dayton, conocida como la cuna de la aviación por ser el lugar donde nacieron los hermanos Wright, los pioneros del vuelo motorizado. Aquí puedes conocer el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el mayor museo aeroespacial del mundo, que alberga más de 300 aviones y misiles históricos. También puedes visitar el Parque Histórico Nacional Dayton Aviation Heritage, que conmemora la vida y obra de los hermanos Wright y otros personajes relacionados con la aviación.

Termina tu recorrido por el sureste del estado, donde podrás disfrutar de la naturaleza y la aventura. Descubre las maravillas geológicas del Parque Estatal Hocking Hills, que cuenta con cuevas, cascadas, formaciones rocosas y senderos para practicar senderismo o ciclismo. También puedes aventurarte en el Parque Estatal Zaleski, donde podrás acampar, pescar o hacer kayak en sus lagos y ríos.

Como ves, Ohio es un estado que tiene mucho que ofrecer a los viajeros que buscan diversidad y entretenimiento. Esperamos que este recorrido turístico te haya inspirado para planificar tu próximo viaje a este fascinante destino.

