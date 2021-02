“La muchacha del Pendón” el nuevo tema de Félix Carlos

“La Muchacha del Pendón” se estrenó para hacer de este inicio de 2021 la mejor temporada del año. Producido por José Luis [Cheo] Pardo y repleto de excelentes músicos venezolanos; Félix Carlos nos recarga de energía con un single y video cargado de humor, diversión y fiesta. Desde ¡YA!, puedes disfrutarlo por todas las plataformas digitales y hacerlo parte de tu playlist rumbero.

El tema llega desde New York con ese sonido Neofolklore que tanto nos pertenece. Con letra y música de Félix Carlos, “La Muchacha del Pendón”, reúne a músicos que son parte de nuestro orgullo nacional; José Luis [Cheo] Pardo en el bajo, Jorge Glem en el cuatro, Eddie Venegas en los metales y en la percusión Daniel Prim y Jeickov Voguel; juntos, hacen de este single el motivo perfecto para encender la fiesta.

Félix Carlos señala que “literalmente es una historia real, este tema lo hice hace casi 20 años, porque me enamoré de una jeva modelo de Maracay con la que tenía muchas amigas en común, y la veía en vallas, periódicos, revistas, etc,. hasta que la vi en un Pendón gigante de un semanario súper famoso de Maracay y allí fue cuando llegó la musa y salió La Muchacha Del Pendón”.

El concepto creativo del video es del mismo artista, bajo la dirección y la ilustración de Mario Dávila @modografico y la animación es de Gabriela Rodríguez @ohmagab. En palabras de Félix, “…Mi idea de videoclip era completamente diferente, porque también estaba muy contento con el resultado del primer videoclip que hicimos aquí en New York de la mano de Ramón Castro (Hello Chamo) y ya teníamos todo prácticamente listo, pero llegó la pandemia que nos encerró… fue entonces cuando se me ocurrió la idea de hacer un video en comics y fue allí donde hable con el equipo de ModoGrafico…”

