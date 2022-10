La nueva imagen de la gaita Los Sobrao´s lanzan su versión de “A puro dolor”.

Este año 2022 se llena de buena música y sabor con lo nuevo en gaita, Los Sobrao´s, una agrupación que resalta en la amplia y extensa gama de conjuntos gaiteros de Caracas y el país.

Los Sobrao´s vienen esta temporada con el tema “A puro dolor”, letra de Omar Alfanno y los arreglos de Christian Cira (Director musical, arreglista y productor de la agrupación gaitera).

Los Sobrao´s nace en el año 2019 siendo Efrén Jasai su Director General y se dedican a ensayar, prepararse, buscar un sonido perfecto y de calidad. Esta nueva propuesta musical reúne a los mejores músicos académicos y en lo popular de la capital. “Queremos darle un giro completamente diferente a lo que la gente siempre piensa cuando le nombran la palabra “gaitas” o “gaitero”, dijo su director. “La agrupación va a demostrar siempre con excelencia musical, el sonido fresco que nos caracteriza, creando nuestro propio concepto y respetando las raíces del género”, finalizó.

En el año 2021 se reinventan con nuevo personal y con solo 3 que pertenecían desde sus inicios. Efrén Jasai (Director general y charrasquero), Christian Cira (Director musical, pianista, arreglista y productor) y Samuel Paravabides (Tamborero y cantante). “En octubre de 2021 decidimos unir fuerzas y Lizandro Nava empieza a trabajar como mánager (@Manager_Shows) donde tuvimos shows importantes como abrir el concierto navideño de Víctor Muñoz el 5 de diciembre y abrir el concierto de Felipe Peláez y Omar Enrique. El tema del año pasado lo hicimos en un tributo a Pillopo con Ozías Acosta (cantante original de temas como “El Ferry” y “Pa que Luis”), finalizó.

Como padrino de la agrupación está el reconocido músico Humberto Sánchez “El Ovejo”, director general de Cardenales del éxito y leyenda viviente de la gaita zuliana. Parte de la novedad de esta agrupación es que han decidido agregar un instrumento académico como lo es el Corno Francés; dándole así un color diferente a los metales y así marcar la diferencia.

Como muchos recordarán, Son by Four es un grupo de salsa y baladas románticas de Puerto Rico, que en los años 2000 inmortalizó este tema “A puro dolor”. Sonó en muchos países en diversos géneros como salsa, merengue, pop, entre otros. Hoy, la agrupación venezolana decide ser la primera que lo haga en el ritmo 6×8; la gaita zuliana y tradicional.

En cuanto al show que ofrece el conjunto podemos decir que en 60 minutos interpretan un popurrí de lo mejor de este género, que a través del tiempo han marcado y dejado una huella en los corazones de los venezolanos. Temas como: La gaita nueva no envejece, La voy a tocar a pie, Fiesta Decembrina, La Piñata, Pa qué Luis, Sin Rencor, El Perro, Amparito, Sentir Zuliano, Enlosao, Sobrenatural, Un abrazo, Amigo, Venezuela Galopante, Orinoco, Nunca es tarde para amar y La Grey Zuliana entre muchas más.

—

Jairo Arturo CanoAsesor de comunicaciones

Medellín – Colombia