La OMS afirma que no tendremos una vacuna para el COVID-19 en 2020

Preocupación! La OMS afirma que no asegura una vacuna para el COVID-19 en 2020. Según la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, descartó la posibilidad de que se pueda tener disponible una vacuna contra el nuevo coronavirus este año, sin embargo, sostuvo que durante las próximas semanas habrá «buenas noticias» respecto a los tratamientos para el covid-19.

La experta de la OMS aseguró:

«[La vacuna] tardará en llegar de 10 o 12 meses. Tal vez para principios del próximo año, para este año es muy difícil». Lo principal y más importante es que todavía hay muchos procesos que seguir para asegurar que la «vacuna en el mercado sea segura».

Por lo anteriormente expuesto, solo podemos esperar que tanto la OMS cómo las farmacéuticas aporten tratamientos curativos para los pacientes de covid-19, los cuales están siendo evaluados en este momento, cómo es el caso de la hidroxicloroquina.

La representante de la OMS también aseguró que los tratamientos que se utilizan en la actualidad contra la enfermedad provocada por el coronavirus, y que están siendo valorados por la organización.

Ensayos de vacunas.

Varios países han comenzando ensayos clínicos con prototipos de vacunas, esta semana los inició Rusía, según declaraciones oficiales : «En lo que concierne al tema de la vacuna que les interesa a todos, puedo decir que este mes nuestras farmacéuticas han iniciado los ensayos clínicos junto con las organizaciones del Ministerio de Salud y del Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor)»,

