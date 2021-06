La OMS aprueba uso de emergencia de la vacuna Sinovac

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este martes 1 de junio el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac contra la Covid-19, informó esta agencia de la ONU en un comunicado.

El comité de expertos en vacunas de la OMS recomendó la vacuna, que requiere dos dosis a intervalos de entre dos y cuatro semanas para personas de 18 años o más.

Se trata del segundo inmunizante chino aprobado por la OMS, y a partir de ahora también podrá ser utilizado para el dispositivo internacional Covax de distribución de vacunas anticovid, sobre todo en países desfavorecidos informaron agencias de noticias.

«El mundo necesita desesperadamente numerosas vacunas anti-covid-19 para hacer frente a las enormes desigualdades en todo el planeta», declaró Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS encargada del acceso a los medicamientos y a los productos sanitarios.

El 7 de mayo, la OMS aprobó la vacuna Sinopharm, fabricada en Pekín.

La eficacia de Sinovac para prevenir los casos de Covid-19 sintomáticos es del 57%, pero tiene una eficacia del 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS. Su eficacia en mayores de 60 años no se ha estudiado.

Fácil almacenamiento

Este suero, de tipo vacuna inactiva, «es fácil de almacenar, lo que hace que sea fácil de gestionar y que esté especialmente adaptado a los países con pocos recursos», subrayó la agencia de la ONU.

