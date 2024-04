La OMS presenta un promotor de salud digital que aprovecha la IA generativa para la salud pública

Antes del Día Mundial de la Salud, centrado en «Mi salud, mi derecho» , la Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia el lanzamiento de SARAH, un prototipo de promotor de salud digital con respuesta empática mejorada impulsada por inteligencia artificial (IA) generativa.

SARAH es un asistente inteligente de recursos de IA para la salud que representa una evolución de los avatares de información de salud impulsados ​​por IA, utilizando nuevos modelos de lenguaje y tecnología de punta. Puede involucrar a los usuarios las 24 horas del día en 8 idiomas sobre múltiples temas de salud, en cualquier dispositivo.

El promotor de salud digital de la OMS está capacitado para brindar información sobre los principales temas de salud, incluidos los hábitos saludables y la salud mental, para ayudar a las personas a optimizar su viaje de salud y bienestar. Su objetivo es proporcionar una herramienta adicional para que las personas puedan hacer realidad sus derechos a la salud, dondequiera que estén.

SARAH, también conocida como Sarah, tiene la capacidad de ayudar a las personas a desarrollar una mejor comprensión de los factores de riesgo de algunas de las principales causas de muerte en el mundo, incluidos el cáncer, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares y la diabetes. Puede ayudar a las personas a acceder a información actualizada sobre cómo dejar el tabaco, mantenerse activo, llevar una dieta saludable y desestresarse, entre otras cosas.

«El futuro de la salud es digital, y ayudar a los países a aprovechar el poder de las tecnologías digitales para la salud es una prioridad para la OMS», afirmó el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “SARAH nos da una idea de cómo se podría utilizar la inteligencia artificial en el futuro para mejorar el acceso a la información sanitaria de una manera más interactiva. Hago un llamado a la comunidad de investigación para que nos ayuden a continuar explorando cómo esta tecnología podría reducir las desigualdades y ayudar a las personas a acceder a información de salud actualizada y confiable”.

SARAH ahora funciona con IA generativa en lugar de un algoritmo o script preestablecido que le ayuda a proporcionar respuestas más precisas en tiempo real; Participe en conversaciones dinámicas personalizadas a escala que reflejen con mayor precisión las interacciones humanas y brinden respuestas matizadas y empáticas a los usuarios en un entorno libre de juicios. La tecnología está respaldada por la IA biológica de Soul Machines.

La OMS pide que se continúen investigando esta nueva tecnología para explorar los posibles beneficios para la salud pública y comprender mejor los desafíos. Si bien la IA tiene un enorme potencial para fortalecer la salud pública, también plantea importantes preocupaciones éticas, incluido el acceso equitativo, la privacidad, la seguridad y precisión, la protección de datos y el sesgo.

La evaluación y el perfeccionamiento continuos como parte de este proyecto enfatizan la dedicación de la OMS a acercar la información sanitaria a las personas manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de ética y contenido basado en evidencia. Los desarrolladores, los formuladores de políticas y los proveedores de atención médica deben abordar estas cuestiones de ética y derechos humanos al desarrollar e implementar la IA para garantizar que todas las personas puedan beneficiarse de ella.

El proyecto SARAH se esfuerza por lograr el aprendizaje y el desarrollo continuo de un prototipo que pueda inspirar información confiable, responsable y accesible.

Las versiones anteriores de SARAH se utilizaron para difundir mensajes críticos de salud pública, bajo el nombre de Florence, durante la pandemia de COVID-19 sobre el virus, las vacunas, el consumo de tabaco, la alimentación saludable y la actividad física.

La OMS sigue utilizando muchas herramientas y canales digitales para difundir y ampliar la información sanitaria, incluidos los medios sociales, los chatbots, los canales y los mensajes de texto.

Fuente, https://www.who.int/

