La Orquesta Fuego presenta su nuevo sencillo “I Feel Good”

La extraordinaria Orquesta Fuego, dirigida por el maestro Marcus Hernández, acaba de lanzar al mercado su reciente corte musical que lleva por nombre “I Feel Good”. Un exitoso número del cantante James Brown el cual se popularizo en los años 60 y 70s y se mantiene vigente hasta el día de hoy.

Esta versión en estilo “Boogaloo”, cuenta con la participación del cantante Edwin Lebrón y posee un excelente arreglo musical del maestro Carlos Infante. Este fonograma fue grabado en el estudio Carlos Infante Music Factory bajo la producción musical de Marcus Hernández.

Cabe destacar que la Orquesta Fuego desde sus inicios ha lanzado seis álbumes de estudio y diez sencillos. El último, “Candela”, además de la cobertura de descargas mundiales, ha recibido los premios a la Mejor Canción, Mejor Banda y Mejor Álbum en los Premios de la Música Independiente 2022 en Hollywood, CA.

Además, la Orquesta Fuego ha tenido un exitoso año 2023 con sus videos musicales: “Con Ella Quiero Bailar”, “Feliz Navidad” y “I Can Only Imagine” ganando cinco premios de platino este año y alcanzando el estado de platino de la RIAA por su reciente álbum «Candela».

En efecto, “I Feel Good” cuenta con los elementos esenciales para encender las pistas de baile en todo el mundo, y la buena noticia es que ya se puede adquirir en todas las tiendas digitales y plataformas de streaming a nivel mundial: https://orchestrafuego.com/product/i-feel-good-ft-edwin-lebron/

Contacto

Marcus Hernandez, Director Musical

Orchestra Fuego

20703 Sterlington Drive, Suite 102

Land O Lakes, FL 34638

Sitio web www.OrchestraFuego.com

For more information

Manager

Tony Delavora

Daville Entertainment LLC

Tel. (718) 249-9881

Correo: tony@davilletsc.com