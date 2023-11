La Paris All Stars Orchestra lanza su nuevo tema navideño “Soñando Con La Morcilla”.

La Paris All Stars Orchestra, una de las nuevas agrupaciones más destacadas y liderada por el productor Eric Maldonado, presenta su nuevo sencillo navideño “Soñando Con La Morcilla”, una canción que combina el sabor de la música latina con el humor y la alegría de la época festiva.

La canción, que cuenta con la voz principal de Gerardito Rivas, talentoso cantante puertoriqueño que forma parte del grupo NG2 e hijo del cantante Jerry Rivas del Gran Combo de Puerto Rico, narra la historia de un inmigrante que extraña las tradiciones navideñas de su país, especialmente la morcilla, un embutido típico de la gastronomía dominicana.

El tema fue compuesto por Charlie Donato Son Ideal, un reconocido músico y productor puertorriqueño, y arreglado por Ramón Sánchez Audinot, un experimentado pianista y arreglista. Además, contó con la participación de destacados instrumentistas como Kevin Pagan en el bajo, Adan Perez en el piano, Juan R. Nieves en el cuatro, Javier Tito Alvarez en la percusión, Yoandy Vera en las trompetas, Jonathan Rodriguez en los trombones, Cesar Luis Palacios Pinillos en el barítono, Benny Rios y Luisito Perez en los coros. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Eric Maldonado, un ingeniero de sonido.

La canción fue grabada en el Estudio de grabación de París Tampa FL, un moderno estudio ubicado en la ciudad de Tampa, Florida, que ofrece servicios de grabación, mezcla, masterización y producción musical.

“Soñando Con La Morcilla” es una canción que invita a bailar y a celebrar la navidad con alegría y optimismo, sin olvidar las raíces y la cultura de cada uno. La Paris All Stars Orchestra espera que este tema sea del agrado de todos sus seguidores y que se convierta en un clásico de la música navideña.

La canción ya está disponible en las principales plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, entre otras. También se puede escuchar en las emisoras de radio que apoyan la difusión de la salsa y la música latina en el mundo.

La Paris All Stars Orchestra agradece el apoyo de todos sus fans y los invita a seguirlos en sus redes sociales para estar al tanto de sus próximos proyectos y presentaciones:

Contacto

Eric Maldonado

+1-813-340-6001