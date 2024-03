La rapera colombiana KcK le rinde homenaje al fuego con ‘Arde’

Es una canción perfecta para escuchar en el momento en que quieras recordar quién eres y cuál es tu valor. Ver algo arder o entregarlo al fuego, es tu decisión.

KcK es el proyecto de Katherine González, una rapera colombiana que inició su carrera musical hace 15 años en la ciudad de Medellín. Su propuesta es visceral, cargada de identidad y sinceridad, busca poner en relieve las conexiones entre su experiencia personal y las grandes estructuras sociales y políticas. Su show es honesto y tan rebosante de sensaciones que logra conectar con los espectadores de una forma única. Cada palabra, cada frase y cada beat están pensados para que su mensaje sea escuchado. Su discurso es contestatario y su show es irreverente y divertido. La propuesta de KcK es un viaje musical que invita a descubrir el interior de cada persona y lo acompaña una estética que persigue la simetría, el misterio y la magia.

«Soy una artista independiente interesada por los temas de género y de justicia social. Soy tía, hermana, hija, sobrina, soy amiga. Me gusta mucho la geometría sagrada, lo místico y la naturaleza. La intención de mi propuesta es conectarme con mi música con las personas y que sirva a quien la escuche como me ha servido a mí para hacer catarsis y cuestionamientos, o simplemente para agradecer y resaltar la importancia de nuestra identidad e historia»; cuenta KcK, influenciada por el trip hop, el dubstep, el bullerengue, la cumbia, el tango, y el Hip Hop.

‘Arde» es el nuevo lanzamiento de KcK, es un homenaje al fuego que transmuta las cosas cambiándolas de estado. La canción es una fusión de rap y afrobeat producida por KillaBeatMaker y cuenta con la participación de Guadalupe Giraldo en las gaitas y los coros. ‘Arde’ habla del valor propio y de la dedicación con lo que hacemos las cosas que amamos, habla de la búsqueda interna…

«¡Baila! Que la vida es un suspiro nada más, con los instantes igual que la eternidad. ¡Goza! Porque la felicidad solo tú te la puedes dar, lo demás pura vanidad».

«‘Arde’ es una canción que compuse durante un momento muy difícil de mi vida y cuando escuché la instrumental pensé en hacer algo que me ayudara a salir de ese estado y esa situación. Podemos entregar al fuego todo lo que queramos cambiar, la vida es corta y hay que bailar y gozar a pesar de las dificultades», comenta.

El video de ‘Arde’ de KcK tiene un concepto chamánico y su historia gira en torno a un homenaje al fuego. El mensaje que la artista quiere enviar en el audiovisual es de felicidad, orgullo y persistencia.

La portada del sencillo es arriesgada y colorida. KcK buscó salir de la zona de confort y fusionó la geometría y la naturaleza con la imagen de la tarde.

‘Arde’ es el segundo sencillo del nuevo disco de estudio de KcK titulado ‘Espiral’ del cual ya se conoce la canción ‘Muerte’ publicada en 2023. El segundo álbum de la rapera colombiana hace referencia a la geometría sagrada.

«KcK es y será un referente del Hip Hop latinoamericano realizado por una voz femenina, espero que con este y mis próximos lanzamientos pueda seguir conectando con audiencias en Colombia y América Latina», concluye la artista.

Sobre KcK

KcK ha trabajado con artistas representativos a nivel nacional e internacional y ha participado en algunos de los escenarios más importantes de su ciudad como Altavoz Internacional en 2009 junto a Izaya 103, y como KcK en el Festival Altavoz 2016, 2019 y 2020. En 2023 realizó, junto a artistas como Lianna y Mary Hellen, un homenaje a los 50 años del Hip Hop en el mismo Festival. En 2014, junto al colectivo de mujeres artistas Flor de Loto del cual fue miembro fundadora, participó en el concierto de Cypress Hill en Palmahia, y también fue invitada por el artista internacional Kase O. & Jazz Magnetism para ser su telonera en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Produjo su primer álbum en 2015 titulado ‘De blanco a negro’, cuyo viaje musical trae mezclas de varios ritmos, entre ellos los colombianos. A pesar de las adversidades, KcK se ha mantenido en la escena durante años haciendo parte de eventos importantes como la Gala de Mujeres Talento en el Teatro Metropolitano en 2021 y 2022, Mujeres Cantautoras en Comfama en 2021 y 2022, en la Fiesta del Libro 2023 y en el MAMM 2023. Actualmente trabaja en su segundo álbum que se llamará ‘Espiral’, del cual ha lanzado las canciones ‘Muerte’ en 2023 y ‘Arde’ en 2024′.

La rapera colombiana KcK le rinde homenaje al fuego con ‘Arde’ was last modified: by