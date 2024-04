La Salsa Vive: Don Perignon y La Puertorriqueña Lanzan «Demostrando A Tiempo»

Con gran entusiasmo, Don Perignon y La Puertorriqueña continúa la promoción de su más reciente producción musical «Demostrando A Tiempo», presentando estos dos sencillos “Soy Tu Ley” y “La Clave Me Lleva”.

“Soy Tu Ley”, una composición de Roberto Gonzalez y Gustavo Casals con el arreglo musical de Ramón Sánchez. Ahora, en clave de salsa y con la sonoridad única de la orquesta, esta pieza promete ser un clásico instantáneo.

“La Clave Me Lleva”, letra compuesta por José Karlo Ribot quien a su vez la interpreta y el arreglo musical fue elaborado por Roberto Pérez, es una muestra del talento y la diversidad musical que caracteriza a la orquesta. Este sencillo es una invitación a sumergirse en el corazón de la salsa.

La producción “Demostrando A Tiempo” es una celebración de más de cuarenta y cinco años de música, liderados por Pedro L. Morales Cortijo, mejor conocido como “Don Perignon”. Tras superar desafíos de salud, Don Perignon presenta este álbum como un capítulo inédito y emocionante para la orquesta.

El álbum también incluye temas como ‘Aquí estoy con mi son’ de Catalino “Tite” Curet Alonso, ‘A quién iré’ de Héctor Olmo, y otros que destacan la fusión de tradición e innovación. Con la participación de artistas como Alex D’ Castro y arreglos de Juan C. Cardona, “Demostrando A Tiempo” es una obra maestra que refleja la dedicación y el talento inigualable de Don Perignon y La Puertorriqueña.

Invitamos a todos a disfrutar de estos sencillos y a ser parte de la historia musical que continúa escribiendo Don Perignon.

Contacto

Correo

donperignonylapuertorriquena@gmail.com

☎️ (787) 447-3507

