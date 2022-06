Animaleja lanza ‘Lamento Trance’, un ritual sonoro en busca de la identidad

BOGOTA, COLOMBIA.- La artista colombiana explora los golpes del alegre en el bullerengue y crea un trance de este ritmo tradicional del caribe por medio de elementos electrónicos.

‘Lamento Trance’ se pregunta por la identidad y lamenta el no encajar en una sociedad que niega sus raíces o su animalidad y naturalidad.

Animaleja es el proyecto artístico colombiano de Alejandra Cárdenas, una persona inventiva y apasionada por todo lo que implique creación. Es una mujer que disfruta descubrir música y sonidos nuevos todos los días pues tiene la necesidad de expandir arte a través de sus canciones. Alejandra es pianista, compositora, investigadora y docente de la ciudad de Medellín. Su campo de interés se basa en la exploración sonora teniendo como referencia elementos de ritmos tradicionales y urbanos.

Animaleja es una propuesta musical que nace en 2019 como resultado de una búsqueda personal, artística y sonora que invita a apreciar sonidos urbanos que buscan sus raíces desde las músicas tradicionales colombianas y, en general, en los ritmos autóctonos desde la exploración con herramientas electrónicas.

La intención de su propuesta musical se basa en generar una identidad sonora, visual y conceptual en donde la mezcla de elementos tradicionales y naturales hagan una simbiosis con elementos urbanos y callejeros. Este proyecto se resume en una frase la cual le da identidad a su música y su forma de percibir el mundo: «Animaleja es la maleza que crece en las agrietadas calles».

«Este proyecto invita a la celebración de la diversidad en todos sus aspectos, al disfrute del movimiento libre de los cuerpos sin censura, a apreciar todo lo raro y mutante ya que mi música es un medio para disfrutar y habitar desde el encuentro y la diversidad», cuenta Animaleja cuyas influencias musicales viajan por propuestas como IFE, Ibeyi, Lido Pimienta, Buscabulla, Grace Jones, Combo Chimbita, Quantic y Alma de la Selva.

‘Lamento Trance’ es su nuevo lanzamiento, un ritual sonoro el cual gira entorno hacia una pregunta por la identidad, una renuncia a las raíces para que los seres humanos puedan encontrarse a sí mismos.

La canción explora los golpes del alegre en el bullerengue, pero crea un trance particular de este ritmo tradicional del caribe colombiano por medio de elementos electrónicos como los sintetizadores y sus respectivos procesos de síntesis, además de la exploración y creación rítmica a través de una MPC.

‘Lamento Trance’ cuenta con un video que nació bajo la idea inicial de la cineasta Luisa Betancur a quien la canción la tocó profundamente por la pregunta ¿cuál es mi origen? Entre Luisa y Animaleja se creó el concepto del video, un ritual de un lamento de liberación.

«Incluimos dos bailarines que representaran la dualidad y la diversidad, queríamos que el agua fuera un elemento importante y, por esto, gran parte del video gira en torno a un pequeño pozo de agua el cual, literalmente, fue ambientado desde una piscina inflable con la ayuda de la directora de arte Paulina Henao, quien nos ayudó a crear todo un ecosistema con tierra, helechos y plantas para hacer realidad el estanque de agua», agrega la artista.

El clip se rodó en la Finca Agroecológica Raíces y contó con la colaboración de 15 personas, quienes pusieron todo su empeño para que esta producción saliera increíble. Fue una gran sincronía desde la autogestión.

Según Animaleja, «esta canción es ideal para un momento en el cual necesites fuerza o cuando quieras hacer catarsis y eso puede ser en cualquier momento del día ya sea en la madrugada en la intimidad de tu cuarto, al anochecer antes de dormir o mientras observas un paisaje urbano invadido por muchas plantas».

‘Lamento Trance’ es el último sencillo del EP ‘Enraizada’, el cual se estrenó en septiembre de 2021. El EP toma su referencia en las plantas que nacen en las calles y en lugares urbanos como forma de resistencia y de esta premisa Animaleja se basó para la creación musical y conceptual de esta producción.

El EP fue una sinergia entre las ideas musicales y la composición musical de Alejandra Cárdenas enriquecidas bajo la producción musical de Juan Esteban Herrera quien aportó desde su labor como productor e hizo la mezcla y master de la mayoría de las canciones. ‘Enraizada’ se hizo bajo el sello musical Grabaciones Tierra Negra.

El EP ‘Enraizada’ explora capaz de voces por medio de loops, también muestra la riqueza sonora y las posibilidades tímbricas del sonido desde los sintetizadores. La parte rítmica es una mezcla de elementos de ritmos urbanos como el trip hop, mezclados con bases rítmicas como la cumbia, el bullerengue y el currulao, entre otros ritmos.

«Animaleja es una propuesta sincera que invita al disfrute y al mismo tiempo a la sensibilidad. La humanidad necesita proyectos reales que transmitan sensaciones y sentimientos, además, que la música conecte con la vida y contigo mismo», concluye.

