Landy García presenta su nuevo sencillo «Ahora»

«Ahora» es el nuevo tema promocional del artista urbano de origen ecuatoriano Landy García, en versión pop romántico tras ser el éxito que más destacó de su último EP titulado «Vainilla».

Luego del éxito «Volverte a ver» que superó más de 50 mil visualizaciones en Youtube y 15 mil reproducciones en Spotify y el tema en combinación junto a Striky titulado «Claro que sí» que ya alcanzó más de 55 mil visitas grabado en la ciudad de Miami, Landy García regresó para romper barreras con su nuevo sencillo.

«Decidimos repotenciar y darle un giro a este tema para que se pueda posicionar en todas las plataformas digitales», comenta Landy.

La composición de «Ahora» es de puño y letra del mismo Landy García y bajo la producción del colombiano KBMP, acompañado de las guitarras de Danny Monterrosa. Además, el videoclip oficial fue dirigido por Kery Flim con locación en Montreal, Canadá, donde actualmente reside el intérprete.

«Ahora» se estrenó desde el 4 de septiembre y con solo una semana ya rompe esquemas al obtener más de 10 mil visualizaciones en Youtube.

Desde el inicio de su carrera, García ha sido destacado en la industria, al ser nominado como «Mejor artista urbano», en los Latin Awards Canada 2019 y obtuvo la estatuilla de «Mejor solista del año» en los Premios Unidad 2019 de Nueva York.

Landy García no parará de trabajar a pesar de la pandemia mundial, por lo que prepara un próximo estreno en colaboración con el rapero 4SAY que llevará por nombre «Un poco».

Pueden disfrutar de «Ahora» en todas las plataformas digitales y seguir a Landy García a través de su cuenta oficial en Instagram como @landygarciamusic para más información sobre sus proyectos.

