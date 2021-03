LASSO presenta “TENEMOS QUE HABLAR”

Lasso continúa expresando su arte de manera ingeniosa,

en esta oportunidad nos presenta su nuevo sencillo romántico “Tenemos que hablar”, bajo una estética totalmente diferente a lo que suele ser costumbre ver en un video musical.

Este tema corresponde al último sencillo de Otoño, la tercera parte del disco Cuatro estaciones, un trabajo musical que habla metafóricamente de una relación desde que empieza hasta que termina. La letra cuenta la historia de una unión amorosa que trata de mantenerse a flote a pesar de que se ha ido desvaneciendo con el tiempo. El intento de no llegar a la temida frase: tenemos que hablar.

No es la primera vez que el cantante trabaja bajo la dirección del reconocido Nuno Gomes, ambos llevan una relación laboral de data antigua. En esta oportunidad se unieron los directores venezolanos Charlie Nelson y Nuno, para ofrecernos un material audiovisual en blanco y negro simulando estar a principios de 1900. Cuentan la historia de Tenemos que hablar bajo un enfoque vintage bélico, aparentando estar en guerra, donde Lasso representa a un soldado que en varias oportunidades huye de una oficial que lo amenaza de muerte.

Lasso pasó varios días generando una gran expectativa en cuanto al lanzamiento de esta canción, en su cuenta de Instagram. Mediante varios videos graciosos mostraba un sneak peek de lo que sería el video musical. “No puedo explicarles lo emocionado que estoy porque salga ‘Tenemos que hablar’. Es muy lindo saber que están a punto de ver el mejor video de TODA mi carrera sin discusión alguna. Les apuesto lo que sea”, expresó.

En lo que va de año, Lasso ha colaborado con reconocidos cantantes. Junto a la mexicana Paty Cantú (Odiarte), luego con los venezolanos Big Soto (Traductor) y Micro TDH (Ni vivo ni muerto).

Lasso volvió a estar en el top de las plataformas digitales con este lanzamiento. Sus seguidores, una vez más reaccionaron de manera masiva y favorable. Hasta ahora el videoclip en menos de 24 horas de haber sido publicado, cuenta con más de 195.000 reproducciones en su versión oficial.

La próxima semana, el 19 – 20 – 21 de marzo respectivamente, Lasso tendrá presentaciones en Miami y Orlando, cuyas entradas se agotaron en tan sólo 1 día. Este año promete ser muy favorecedor para el intérprete, quien siempre procura regalarnos su música de manera muy creativa, utilizando estrategias diferentes en cada lanzamiento de sus canciones.

El enlace para disfrutar del video oficial:

