Last Days of Jude presenta su poderosa música con S O M O S

Desde la ciudad de Los Ángeles [USA], la banda de músicos venezolanos “Last Days øf Jude”, llega en este 2021 con nueva música. Con un sonido ROCK muy definido y cargado de un explosivo mensaje. La agrupación llega con [S Ø M Ø S], un tema que disfrutarán todos los fanáticos del género y que abrirá el camino a una serie de lanzamientos que promete la banda para este año.

[ S Ø M Ø S ] se encuentra disponible en todas las plataformas digitales; Llega de la mano de un video y de toda la energía que siempre acompañan a los proyectos rockeros; estos venezolanos presentan un tema que pretende marcar el inicio de todo un recorrido musical que ya comienzan a transitar.

Last Days øf Jude, está integrada por Fre Pacheco (vocalista, compositor, letra, productor), Alejandro Martínez (compositor, productor) y en este single contaron con Luis González (guitarras); juntos le dan vida a este nuevo tema, que en palabras de Fre “fue escrito bajo la premisa filosófica de René Descartes -primero pienso, luego existo- expresada a través de la idea que nos presenta, James P. Carse, en su libro titulado -Finite and Infinite Games- . S Ø M Ø S nos invita a reflexionar acerca de nuestro comportamiento como individuos y lo que en consecuencia reflejamos dentro de los diferentes roles que desempeñamos en el juego social”.

El video fue grabado en Los Ángeles – California, es idea original y concepto de Fre Pacheco, bajo la dirección de Gina Wong, quienes trabajaron igualmente en la producción del video. Los acompañaron en la cinematografía Horacio Martínez [www.hmartinezdp.com], como asesor de coreografía y vestuario Martin Galvin; en el detrás de cámaras Juan Pérez y en la edición Flares&Glitches [ www.flaresandglitches.com ].

Los músicos prometen seguir presentando temas a lo largo del año, “tenemos planeado lanzar al menos dos sencillos más en 2021. Actualmente LDØJ se encuentra en la fase de producción del tema que seguirá luego de este lanzamiento”; comentó Fre Pacheco, líder del proyecto.

