Laura en el Aire y Santy Clap presentan ‘Piñacolá’, un homenaje al mestizaje

Es una canción perfecta para comenzar el día con mucha energía, también para escuchar en vacaciones en la playa, bailando y disfrutando con los amigos o los amores.

La cantante y compositora colombiana Laura en el Aire une fuerzas con el cantautor y productor colombiano Santy Clap en el sencillo ‘Piñacolá’.

‘Piñacolá’ es un homenaje al mestizaje y su nacimiento. Si bien no se está abordando explícitamente con la letra de la canción, que se presenta como un romance entre dos personajes, si se está haciendo con el videoclip y la fusión con diferentes géneros y elementos musicales.

‘Piñacolá’ fusiona ritmos afrocolombianos como la champeta, instrumentos como el alegre utilizado en la costa caribe colombiana, marimba, percusiones y bajos electrónicos, mezclado con guitarras eléctricas con leves distorsiones, voces con melodías influenciadas por el pop haciendo de la canción una fusión de ritmos autóctonos y foráneos.

El videoclip narra la historia de dos personajes de la época colonial, una esclava llamada Maya quien tiene profundos conocimientos espirituales relacionados a hierbas y conjuros, dedicada al cuidado de un anciano español y de su casa, y un joven español llamado Cristóbal, quien se enamora de Maya y se propone enamorarla. De esta manera, consolidan un amor entre ellos dos y más adelante, en el año 2023, se encuentran nuevamente, Maya lo reconoce y, a través de su menjurje de Piñacolá, lo ayuda a recordar que son almas gemelas.

«El propósito de ‘Piñacolá’ es reconocer el importante papel que ejerció el colonialismo sobre nuestras creencias, ideologías y maneras de crear y enfrentar la realidad, y cómo esto también se ha vivido como un sincretismo. Bien sabemos que aún existen comunidades afro e indígenas en Colombia que cultivan y siguen desarrollando conocimiento ancestral y para nosotros es muy importante reconocer que estas prácticas también hacen parte de nosotros, así sea de manera inconsciente.» Cuentan Laura en el Aire y Santy Clap.

El videoclip fue rodado en dos partes. Primero en la icónica casa del barrio más antiguo de Medellín, Prado Centro ‘Casa Providencia’. Allí se rodó toda la parte del pasado de Maya y Cristóbal. Se eligió esta casa para darle el aspecto de época colonial y representar el pasado. Para la representación del presente fue elegida la ciudad de Santa Marta y allí se terminó de rodar el videoclip, en donde nuevamente se encuentran los protagonistas para recordar su conexión a través de vidas.

«Nos conocemos de la escena musical de Medellín. Un día, luego de un concierto de Laura en el marco de la semana de la juventud, yo la invité a hacer una colaboración. Luego comenzamos a conversar sobre el estilo que queríamos. Yo deseaba comenzar a producir la canción basándome en alguna idea melódica de Laura, así que un día ella me envió una nota de voz por Whatsapp que fue la idea inicial que ayudó a germinar el coro. Allí empecé a construir la parte instrumental y cada semana había un encuentro en donde llegábamos con ideas para ir sumando a la canción. La parte musical y lírica estuvo resuelta relativamente rápido mientras que la melodía fue teniendo varias transformaciones hasta encontrar el color y la armonización que se quería donde las ideas de ella fueron la cereza del pastel», cuenta Santy Clap.

«El objetivo principal de este junte fue explorar una nueva sonoridad entre dos artistas que musicalmente son muy diferentes, generar nuevos públicos y expandir los universos creativos de ambos», menciona Laura en el Aire.

‘Piñacolá’ estará incluida en ‘Amaryyo ‘ de Santy Clap, álbum que ya se encuentra en producción y fue ganador del estímulo a la producción musical de la comuna 12 de Medellín.

Laura en el Aire y Santy Clap planean una gira de lanzamiento del sencillo por varias ciudades de Colombia como Santa Marta, Medellín y Bogotá.

«En Colombia estamos haciendo música con mucho amor y respeto por la profesión, todo desde la independencia y la autogestión», concluyen los artistas.

Sobre Laura en el Aire y Santy Clap

Laura en el Aire es una cantante muy versátil dedicada al estudio y a la exploración de las diferentes posibilidades y sonoridades vocales. Además, se expresa a través de la composición y la escritura de canciones no solo para “Laura en el Aire”, propuesta musical particular, sino también para la orquesta de tango “La Candelaria”, con quienes acaba de lanzar el EP ‘La Candelaria Lado A’ en donde escribe las letras de las canciones y la cantora de la Orquesta. Laura estudió música con énfasis en canto popular, posteriormente fue becada para realizar un master y actualmente es estudiante de maestría en músicas de América Latina y el Caribe y se encuentra desarrollando un fonograma sobre tango y parlache que será publicado en 2024. Fue ganadora del concurso ‘Mujeres con Talento’ en 2017 en la categoría cantautoras con su canción ‘Brillo Tenue’.

La intención de su propuesta musical es generar sonoridades con géneros musicales de antaño como el tango y el bossa nova, atravesados por medios digitales y géneros como el jazz y el pop en aras de desarrollar su musicalidad integrando los diferentes géneros y elementos musicales que son parte de su corpus de inspiración.

«Con mis canciones quiero comunicar y transmitir sentires, pensamientos y reflexiones sobre el amor, la cotidianidad, la tierra, entre otros temas que parten de mi ser de manera genuina», cuenta Laura en el Aire quien tiene influencias musicales del tango, la salsa, el jazz y el pop.

Santy Clap es un cantautor que fusiona músicas del mundo y sonidos sistema. Es Multi Instrumentista y productor musical en su estudio ‘La Materializadora’. En 2016 ganó el concurso ‘El arte te hace parte’ de la Fundación Mi Sangre con su canción ‘Perdonar es tener paz’ en donde Juanes conoció su trabajo al ser jurado del concurso y quien lo escogió como ganador. Ha participado en festivales en Colombia, República Dominicana y México.

Santy Clap cree que la música es una forma poderosa de organizar la energía de manera consciente y que, a través de ella, se puede sanar y elevar (o bajar) la vibración de la existencia. Desde ese punto de vista, el artista tiene el objetivo a mediano plazo de lograr 7 álbumes cada uno asociado a cada chakra. El primero fue ‘Instinto’, el segundo ‘Salmoon’ y el tercero ‘Amaryyo’ que se encuentra en producción en la actualidad.

«El mensaje en mis canciones está dirigido hacia el autoconocimiento, utilizando ritmos y letras convencionales, pero siempre con el objetivo de encontrarse», cuenta Santy Clap influenciado en su carrera por el rock, el bolero, la música clásica, la música colombiana popular y el folclor latinoamericano.