Lauryn Novas presenta su «Amor a Medio Tiempo» junto a Yoskar Sarante

Miami FL, .- (@MinayaPR) La prodigiosa voz del extinto bachatero dominicano Yoskar Sarante toma nueva vida junto a la dulce voz de la joven artista Lauryn Novas, en el dueto «Amor a Medio Tiempo» bajo el respaldo de JN Music Group dirigida por los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez.

Yoskar Sarante, artista ido a destiempo hace tres años, mantiene un legado musical más vivo que nunca en los corazones, plataformas digitales y emisoras reconocidas a nivel mundial, demostrando que las leyendas nunca mueren.

«Amor A Medio Tiempo» es un adelanto a la producción que prepara Nelson Estevez para homenajear a un grande de la bachata en Legendarios con Yoskar Sarante.

Lauryn posee una voz sobresaliente que se abre camino con gran aceptación en un género que sigue latente y que cada vez se combina con más géneros musicales, por eso desde ahora prepara una serie de temas que darán un panorama musical a su propuesta interpretativa.

El primer sencillo promocional fue «Lo Quiero a Morir», un tema que recorrió los primeros lugares de la radio en la República Dominicana, y se posicionó rápidamente entre las más solicitadas por los amantes del género, sonando fuertemente en los hogares y establecimientos nocturnos del país.

Luego, Lauryn presentó su segundo sencillo promocional titulado «Soy Yo», una nueva versión en bachata, escrita por la cantautora boricua Kany García.

Ambos temas fueron producidos por Nelson Estévez y Mártires de León, quien también fuera el encargado de arreglar los temas; temas mezclados y masterizados en Santo Domingo, República Dominicana por los talentosos Polo Parra y Raúl Canela respectivamente.

Sobre la Artista

Lauryn Novas comenzó a cantar desde muy temprana edad en la iglesia y su escuela, entrenándose vocalmente en los coros y participando de manera sobresaliente en concursos de canto, donde casi siempre ganaba el primer lugar llevando su trofeo a casa.

Luego tuvo incursión en el mundo audiovisual trabajando como modelo, donde hizo más de 15 comerciales, luego se incorporó como cantante en la agrupación local «Diamante Súper Band» en República Dominicana.

A su llegada a Estados Unidos comenzó a trabajar en diferentes lugares como cantante solista y abriéndole los shows a grandes artistas como: Álvaro Torres, Sofi de Puerto Rico, Grupo Menudo, Tito Puente Jr., Carlos Alfredo, Vickiana, el cantante ecuatoriano Claudio Vallejo y la reconocida banda española Gipsy Kings, entre otros.