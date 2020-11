Lencia y BM se unen a Barby De Sousa en el tema “La Pared”

El pasado 11 de octubre a través de las redes sociales, los jóvenes talentos venezolanos Lencia, BM y Barby De Sousa estrenaron “La Pared”, un sencillo urbano que cuenta con toques de ritmos mexicanos y algo de dembow. Este promocional fue compuesto por Lencia y BM en los estudios de GVNG BOYZ, producido por Kevin Drama y lo puede escuchar y descargar en las plataformas musicales Apple Music, Spotify y Deezer. El material visual estrenado el mismo día puede ser disfrutado en el enlace de YouTube. “La Pared” tiene como propósito transmitir un mensaje de respeto hacia las mujeres. ¿Quieres saber más? Síguelos en Instagram como @lenciaofficial @bmzonavip.vzla y @barbydesousa



