Leo Aldana brilla como protagonista

*****Leo Aldana es sin lugar a duda uno de las figuras de la nueva generación con más talento y versatilidad. Actor, presentador de televisión y locutor, este guaro de nacimiento ha logrado brillar tanto en cine, teatro, radio y televisión, donde se ha movido como pez en el agua. Su trabajo como presentador del concurso Miss Grand Internacional en el Poliedro de Caracas dejó clara evidencia de lo antes expuesto. Luego de su renuncia en el año 2016 a Televen, donde conducía Vitrina y además era el animador del Kino Táchira, regresó a la televisión venezolana como protagonista de la novela de RCTV Producciones e IVC Networks “Eneamiga”, donde personifica a Diego Hernández.

Hoy el carismático actor y animador nos cuenta de sus expectativas, planes a futuro y nos confiesa que la actuación le apasiona, aunque tiene claro que su desempeño como animador le ha dado gran proyección y la popularidad que ahora ostenta.

Esta producción dramática no solamente marca su regreso a la televisión venezolana, si no también es su debut como protagonista en una historia donde según sus propias palabras lo enamoró desde el primer momento. Leo Aldana se siente feliz y honrado de encabezar el elenco de “Eneamiga”, una historia que se está transmitiendo por Televen y la cual grabó en el año 2018.

El actor, animador y locutor venía de participar en dos cintas venezolanas en rol protagónico, Solteras indisponibles y Ámbar, cuando le llegó la oferta de encabezar el elenco de esta novela de 60 capítulos.

“Este proyecto fue el que hizo que yo me quedara nuevamente en Venezuela, ya que en el 2017 yo estuve todo el año en el exterior y cuando regresé para promocionar las películas donde participé me llegó la propuesta de realizar el casting para personificar a Diego Hernández”

Leo vivió cuatro meses en New York y luego se radicó en Tailandia donde logró protagonizar importantes campañas publicitarias para reconocidas marcas.

¿De qué trata la trama de este tu primer protagónico?

“Un grupo de amigos de bachillerato se encuentran luego de mucho tiempo y allí comienza a desarrollarse la historia, donde las perspectivas de cada uno de ellos cambian y la vida les da un vuelco inesperado, ya que cada uno se cuestiona su realidad actual y con ese reencuentro cambian también radicalmente muchas cosas, ya que no son los mismos jóvenes de antes, ahora viven en un mundo donde la felicidad es virtual pero los vacíos son reales”

¿Qué representa para ti este nuevo reto profesional?

“Para mí este proyecto representa muchísimo ya que significa mi regreso a la pantalla venezolana y que sea transmitida por Televen es un plus ya que ese canal fue mi casa por mucho tiempo y allí me di a conocer como presentador de televisión. Eneamiga es una novela de Karín Valecillos, producida por José Simón Escalona y dirigida por Javier Vidal, muy fresca y ligera con una trama muy actual ya que está enfocada en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, sin perder la esencia del romanticismo que para mí es la columna vertebral del género, aunque últimamente se estén realizando otro tipo de propuestas que también son validas. Me siento feliz de participar en esta producción realizada con una tecnología de punta y con un elenco maravilloso donde están muchas figuras juveniles que vienen de realizar teatro y otras caras reconocidas como Rolando Padilla, Patty Oliveros, Claudio de la Torre y Raquel Yánez.

Leo el animador…

Aunque él siente pasión por la actuación, tiene claro que ha sido la animación la que le ha brindado reconocimiento y el status que hoy ostenta. Aldana fue el presentador de la edición 2019 de Miss Grand Internacional, donde logró elogiosos comentarios por su impecable trabajo en diferentes idiomas, su dominio del escenario, carisma y facilidad de palabra han hecho que en varias oportunidades su nombre haya sido propuesto para llevar las riendas del concurso de belleza más importante del país.

¿Te gustaría conducir el Miss Venezuela?

“Siempre me preguntan eso, y te respondo honestamente, si me llaman sería maravilloso, porque ese es un evento, un escenario que representa mucho profesionalmente hablando y donde han estado grandes figuras de la animación. Es un concurso emblema de Venezuela y referencia en el mundo. Admiro el trabajo que viene realizando Henrys Silva y José Andrés Padrón y si llegase a ocurrir eso lo haría con orgullo y de la mejor manera, como siempre hago mi trabajo, porque es algo que me apasiona y respeto profundamente”

¿Qué proyectos tienes para el 2021?

“Sigo en la radio y con mi programa Viajar en Español, junto a mi socia Carolina Hernández. Hemos estado en Israel, República Dominicana, Curazao, Francia, Aruba y Tailandia. La pandemia lo detuvo, pero cuando salgamos de esta situación lo vamos a retomar, además soy la voz e imagen de varias marcas comerciales y quiero seguir viajando por Venezuela y mostrar sus maravillosos sitios para incentivar el turismo en nuestro país. Deseo seguir actuando, creciendo y cultivándome. Me gusta estar en movimiento y sobre todo dejar mensajes positivos y optimistas a quienes me siguen”

