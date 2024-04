Limpia las penas con ‘Todo fue en vano’ de TEDIO

TEDIO es una banda colombiana con más de 3 años de trayectoria que ha recorrido con constancia e intensidad diferentes escenarios, compartiendo tarima con bandas como: Asuntos Pendientes, Alto Grado, Fiesta Bizarra (Perú), entre otras. La agrupación está compuesta por músicos de Medellín que han trabajado en diferentes proyectos por muchos años en la ciudad. Cada uno trajo consigo sus experiencias en la tarima, sus referentes y gustos individuales para crear finalmente lo que decanta los sonidos que muestra Tedio.

TEDIO busca generar espacios, música y momentos en donde ser libre, sea realmente posible. Poder entregarse al hacer y al disfrutar sin ataduras ni filtros basados en terceros, sino en la construcción desde el individuo, el colectivo y la sinergia con quien se conecte con lo que escucha y siente al verse sobre la tarima. El proyecto tiene una pretensión de alcance nacional e internacional, quiere visitar lugares y llegar a cuanta más gente sea posible, para que aquellos que se conecten, tengan la posibilidad de vivir y encarnar de primera mano las historias que sus integrantes llevan bajo el brazo.

«Queremos compartir vivencias que transmitan y sean vínculo entre el narrador y el oyente, que nuestras canciones expresen sentimientos como rechazo, fracaso, nostalgia y frustración. Nuestra música habla de lo que sentimos cuando algo que anhelamos no está, el tedio de la vida, el tedio de existir. Son las situaciones desafortunadas que todos vivimos de manera diferente, pero tarde que temprano nos alcanzan y nos encuentran de alguna forma, y definitivamente de la forma más inesperada», comenta el grupo con influencias del metalcore, hardcore, emo, screamo y sus derivaciones como el hardcore punk, el pop punk, con muchas influencias en lo indie y alternativo.

‘Todo fue en vano’ es el nuevo lanzamiento de TEDIO, es una canción visceral que enmarca caminos que todos hemos de cruzar. Intenta reflejar una habilidad adaptativa que no es tan fácil de madurar para momentos inesperados. Una catarsis y voz de desahogo en el papel donde toda esa desesperanza y ahogo se vuelve racional y consciente con el tiempo y resumen tantos sacrificios y construcciones en un «nada valió la pena». Sin embargo, durante la narrativa se da cuenta que realmente sí hay razones para recordar y una necesidad de avanzar así haya grandes incógnitas. La canción explora sonidos de pop punk y post hardcore, un sonido particular y específico que busca conectar las palabras basados en la melodía más que en el rasgueo que los caracteriza.

«Siempre nos preguntamos cómo podemos desconectarnos de pensamientos intrusivos que invaden de forma desconsolada lo que somos y nuestros momentos más íntimos, y cómo podemos enfrentar esos encuentros incómodos en la mente, cómo eso refleja nuestra relación con nosotros mismos, y cómo la ansiedad en nuestra soledad, se apodera a veces de forma descomunal», agrega el grupo.

«Con ‘Todo fue en vano’ quisimos generar momentos llenos de descarga, por eso la canción se parte en dos, un segundo estado donde mostramos un momento de olvido para entregarse al cuerpo, que el mundo solo se guiara por el ritmo y la densidad con referentes screamo y metalcore», cuentan.

El video de ‘Todo fue en vano’ mezcla la cotidianidad y lo surreal de la interacción de la mente con el espacio. La posibilidad fáctica de encontrarse con esa realidad en cualquier lugar, y en cualquier momento. Una sobredosis de esos pensamientos caóticos y resonantes que comienzan en un lobby que tiene de fondo una fábrica, una bodega de almacenamiento, la literalidad del Tedio del trabajo diario en donde estos pensamientos intrusivos, la ansiedad y todo esto qué agobia aparece.

Según la banda, «es un video performático y queríamos transmitir allí nuestra energía, que es verídica, real y es la que llevamos como desfogue del Tedio diario a los escenarios».

El logo de TEDIO es una Hiena, un animal nocturno, voraz y carroñero con un olfato hiper desarrollado, una terrible fuerza en sus mandíbulas que le permite triturar lo que se cruza en su camino. Es un animal poderoso pero desagradable, potente, pero sin grandeza.

«La imagen de la hiena, nos pone en contacto con esos pensamientos agresivos que dedican su ser, astucia e intuición a luchar por alimentarse, aunque sea a costa de triturar nuestros pensamientos. Son esclavos de su necesidad, su potencial se convierte en un peligro para quienes los rodean. La hiena representa todos esos pensamientos intrusivos que nos persiguen y la mujer de la portada representa la humanidad detrás de esos pensamientos y cómo los enfrentamos. El animal tiene una personificación, ya que lleva prendas y vestimentas, así se humaniza su instinto y esos pensamientos llenos de Tedio qué nos cobijan», puntualizan.

TEDIO estará estrenando constantemente nueva música. Durante las próximas semanas, la banda compartirá el video de la canción ‘Dinosaurio’ grabado en el mítico Parque de los Deseos en Medellín, apodado por muchos como el ‘Parque de la Resistencia’. Una canción más que continúa con el lineamiento del encuentro de sus integrantes y el entorno.

TEDIO tiene planes de presentar su propuesta en vivo en Medellín y sus alrededores en el primer trimestre del año y trabajan desde ya en visitar diferentes ciudades del país con su propuesta.

Sobre TEDIO

TEDIO ha construido un concepto sonoro basado en voces melódicas y potentes que generan momentos de exaltación y contrastes de calma. Estados emocionales desde lo más rápido del punk, la pesadez del metalcore y los gritos errantes del hardcore provenientes del movimiento melódico contemporáneo, qué también es influenciado por el rock alternativo y el indie.

Este proyecto que no ha parado desde sus inicios, nace cómo idea desde el año 2020, donde la afinidad por los géneros core, indie, rock y los sonidos alternativos, buscan desarrollar un sonido donde exista la posibilidad de experimentar sin ataduras toda la amalgama de posibilidades que el core tiene por ofrecer, sin importar su densidad o espacialidad. El objetivo nace de componer y estructurar canciones que hablen de las experiencias de sus integrantes, una ventana que les da la posibilidad de hacer catarsis a través del sentir.

Sus principales referentes son Turnstile, Movements, Nhunk No Captain Chunk, Touche Amore, Soasin, Underoath, Bearthoot, entre otras.

Ricardo Cardozo (Rick AP): Voces melódicas, rasgadas y estridentes que nutren el show de energía. Músico de profesión, productor, CEO de Soundcheck Studio y bajista y miembro fundador de Asuntos Pendientes. Felipe (Pipe Tedio): Músico Profesional de la escuela de Artes Débora Arango. Lidera la composición de las cuerdas en la agrupación, con arreglos frenéticos como característica principal, entregando la base rítmica armónica de la banda. Fernando Álvarez (Nando Drums): Baterista de diferentes agrupaciones de la ciudad con una trayectoria de más de 12 años sobre su instrumento. Un ponche contundente en cada golpe y un estallido de euforia característico en su performance. Cesar Alemán (NosoyAleman): La energía al frente de la banda, quien más se entrega al público y genera momentos clímax en el escenario. Santiago (El niño) Vélez: El integrante más joven, la limpieza en arreglos, la claridad en ejecución, guitarrista clásico profesional, docente de guitarra clásica con una inclinación al pop punk y al hardcore.

