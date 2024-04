Liz La Voz De Oro Presenta su Nueva Bachata “Mi Mundo Eres Tú”

La talentosa cantante estadounidense Liz La Voz De Oro está emocionada de anunciar el lanzamiento de su última creación musical: “Mi Mundo Eres Tú”. Esta cautivadora bachata, escrita por la talentosa Gloria Reyes, y con un impresionante arreglo musical a cargo de Kevin Pagán, promete conquistar los corazones de los amantes de la música latina en todo el mundo.

Por consiguiente, la producción ejecutiva estuvo a cargo de Vicente Landa Bruno. La grabación fue realizada en Paris Recording Studio bajo la dirección de Eric Maldonado y a su vez, fue quien realizó el videoclip.

Sobre Liz La Voz De Oro

Liz La Voz De Oro, cuyo nombre de nacimiento es Lissette Pagán, nació el 27 de octubre de 1979 en Boston, Massachusetts. Desde temprana edad, demostró su pasión por la música y su habilidad para tocar diversos instrumentos. Su voz excepcional y su sensibilidad artística la llevaron a adoptar el nombre artístico de Liz La Voz De Oro, en reconocimiento a su gran potencial vocal.

“Mi Mundo Eres Tú”

Esta nueva bachata es una fusión de ritmos apasionados y letras profundas. Liz La Voz De Oro interpreta con intensidad la historia de un amor inquebrantable, donde el mundo entero se reduce a una sola persona. La canción evoca emociones y transporta a los oyentes a un lugar donde los sentimientos son el lenguaje universal.

Metas y Aspiraciones

Liz tiene grandes sueños en su carrera musical. Su objetivo es llevar su música a lo más alto, conectando con audiencias de todas las edades y culturas. Su perseverancia y dedicación la han llevado a este punto, y su deseo es seguir creciendo hasta alcanzar el prestigioso galardón del Grammy.

Contacto

Correo Electrónico

lizlavozdeoro779@yahoo.com

