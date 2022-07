Liz vuelve repotenciada y con muchas colaboraciones musicales

CARACAS, VENEZUELA.-

La reconocida cantante venezolana Liz es sin duda alguna una de las artistas más queridas tanto en su país como en Latinoamérica. Su nombre es referencia para la buena música, el baile y los ritmos latinos.

Luego de una breve ausencia, la cantante se encuentra repotenciada y con mucha música nueva. Ya se encuentra preparando su próxima producción discográfica que estará cargada de ese ritmo que la caracteriza, fusiones y de importantes colaboraciones y featuring musicales como es el caso de un tema con el dominicano Wilfrido Vargas con quien estará de gira comenzando el 06 de agosto en el Hotel Eurobuilding de Caracas.

En esta nueva etapa, Liz viene con un gran show musical acompañada por una banda y planes de una gira de presentaciones tanto en su país natal como internacional.

Liz cuenta con 30 años de carrera artística, tiene un público que la quiere y sigue todos sus pasos y que han sido los primeros en demostrar que este regreso a los escenarios será todo un éxito como lo que ha cosechado hasta ahora. Es conocida como “La Diosa de los ritmos latinos” y no es en vano.