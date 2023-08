LMSMGJ presenta ‘Vida’, una canción de lucha y liberación

‘Vida’ de la banda ecuatoriana LMSMGJ es una canción de ska core que expresa una lucha interna y una búsqueda de redención o liberación.

Luego de publicar el EP ‘Trilogía’, la banda ecuatoriana de ska core LMSMGJ regresa con nueva música para todos sus seguidores en Latinoamérica.

El grupo proveniente de la ciudad de Guayaquil integrado por Fabricio en la voz, Chino en la guitarra, Moncho en el bajo, Julico y Javier en la trompeta, Pancho en el trombón, Pablo en el saxo y Chivo en la batería, estrena ‘Vida’.

‘Vida’ cuenta la historia de una persona cuando está atrapada en algún tipo de adicción y no encuentra la forma de salir de ella. Habla del proceso y de las batallas que padecen las personas al querer salir de las adicciones. Las vías tradicionales de rehabilitación a veces no son las mejores y terminan afectando al ser humano física y psicológicamente. La canción expresa una lucha interna y una búsqueda de redención o liberación. A nivel sonoro, ‘Vida’ combina géneros como el ska y el hardcore.

«Muchas veces las personas no logran apreciar la vida al cien por ciento y terminan afectando su entorno y la vida misma de sus seres queridos», comenta la banda.

«El single tiene mucha energía, es una canción pesada y rápida tipo hardcore y punk, pero al mismo tiempo tiene secciones donde podemos encontrar claramente el ska», agregan.

El arte del sencillo fue realizado por Alejando Mosquera en donde se muestra una línea gráfica tipo collage que juega al mismo tiempo con el estilo de iluminación del video.

El video que acompaña el lanzamiento de ‘Vida’ fue realizado por la productora Awen. En el clip, la banda busca plasmar todo el proceso íntimo que lleva grabar una canción, y el sentimiento y la conexión que genera cada integrante de LMSMGJ con su instrumento.

Durante los próximos meses LMSMGJ lanzará nueva música para todos sus seguidores, en donde completarán tres canciones que hagan parte de su segundo EP. El grupo sigue trabajando en su show en vivo que sigue construyéndose paso a paso y canción a canción.

«Queremos seguir difundiendo nuestro mensaje a las nuevas generaciones, así como el estilo e influencias. Siempre siendo enérgicos y agresivos, pero con un mensaje positivo y de protesta en temas que lo ameritan. Los planes de tocar en varias ciudades de Ecuador y Latinoamérica siguen intactos», concluye LMSMGJ.