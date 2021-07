Lo nuevo de Avelino Romero “Acá encerrado”

Avelino Romero; cantautor venezolano de dilatada trayectoria musical, pasándose

como solista de reconocidas agrupaciones en su natal Venezuela como

Carangano, Gran Coquivacoa y más. Con más de 10 años de carrera como

cantautor y productor así como director de su propia Banda.

Hoy se encuentra residiendo en la ciudad de Miami, donde ha tenido la

oportunidad de estar en Premios Lo nuestro 2019 en la orquesta de Sergio George

junto a Prince Royce, Farruko, Pepe Aguilar y Anitta, ser solista de la banda de

Robert Vilera (VileraSon), invitado especial al DVD grabado en homenaje al Music

History del maestro Diego Gale, invitado especial por la reconocida cantante

cubana Aymeé Nuviola y más…

Después de un tiempo de desconexión con los estudios de grabación nos llena de

emoción invitarles a el lanzamiento de su nuevo trabajo musical “Acá encerrado”;

una salsa moderna con sonido 2021 escrita por este cantautor que narra de cómo

el encierro tras la pandemia logró que un hombre ejecutivo se enamorara más de

su pareja producto de la convivencia más íntima tras esta “nueva normalidad”. Es

un tema alegre con arreglos de calidad para el que escucha y baila. En este tema

participaron músicos estrellas a nivel mundial como Robert Vilera, Roberto Moreno

“El lobo”, Rafael Querales, Johan Escalante “El gocho”, Dante Vargas y mención

especial de Robert Molina (Wisin y Yandel), quien es el arreglista, productor y

pianista.



El lanzamiento está pautado para este 4 de Julio a las 8 pm (hora Venezuela y

Miami) y estará saliendo al público en simultáneo en su canal YouTube de Avelino

Romero así cómo en todas las plataformas de descarga digital cómo Spotify,

Apple Music, Tidal, Amazon Music, etc

El video ha sido dirigido por el venezolano Pedro Barboza de @rec305

Este tema forma parte de una serie de canciones que están en pauta para salir al

público prontamente. Entre los temas próximos a la calle están “Hoy he venido” y

un tema muy especial llamado “Muñeca” que cuenta con la participación del

rapero Fragancia de la reconocida Banda newyorquina DLG.

Estén pendiente a las redes sociales de @avelinoromero porque ahí siempre hay

movimiento de presentaciones, lives, colaboraciones, lives en estudio, etc.

NDP

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional

Lo nuevo de Avelino Romero “Acá encerrado” was last modified: by

En : Notas de Prensa