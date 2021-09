Su segunda mejor actuación de la temporada

LORENZO LOCURCIO INMENSO EN SUELO OTOMANO

El motociclista venezolano Lorenzo Locurcio arribó en el décimo cuarto lugar en la segunda manga del Gran Premio de Afyon de motocross en la categoría MXGP, disputado el miércoles en el trazado Afyonkarahisar, enclavado en el corazón de Turquía.

En la segunda batería Lorenzo Locurcio cruzó la meta a un minuto y 13 segundos del vencedor y líder del campeonato, el esloveno Tim Gasjer, además de ubicarse a solo 7 segundos del décimo puesto, el holandés Brian Bogers, pelotón de hasta 7 centauros separados por un puñado de segundos. Lorenzo marcó su mejor vuelta en 1’51”653, mientras el vencedor señaló 1’48”131.

La notable actuación de Lorenzo Locurcio en la serie final en Turquía cortó una serie de 3 mangas consecutivas en las que no había podido concluir entre los veinte mejores. El domingo había finalizado en las dos baterías en el vigésimo primer puesto, mientras en la carrera de apertura cumplida el miércoles, un contratiempo en los frenos de su máquina que se tradujo en un par de caídas, lo llevaron a abandonar en la undécima de las diecinueve vueltas.

“La segunda carrera en Turquía tuvo sus bajas y sus altas – comentó Lorenzo Locurcio – En la primera manga perdí el freno delantero en la segunda vuelta y una vuelta después tuve una caída. Abandonamos pero para la segunda manga terminé en el puesto catorce! Estuve en el puesto 13 peleando con el que me precedía durante toda la carrera. Debo agradecer una vez más el duro trabajo de todo mi equipo”.

El carabobeño Locurcio sumó 7 puntos en territorio otomano y eso le permitió arribar a 29 unidades, manteniéndose en el vigésimo sexto peldaño en la general en su primera temporada en el Mundial de motocross al manillar de una KTM perteneciente al equipo checo JD Gunnex KTM Racing Team.



Durante la práctica de clasificación, Lorenzo había marcado el vigésimo primer tiempo con registro de 1’49”961, en tanto la pole position se la llevó el holandés Jeffrey Herlings al fijar 1’44”347, con un segundo de ventaja frente a su más cercano oponente, su compañero en el equipo oficial KTM, el español Jorge Prado, en una inusual y abrumadora superioridad en ese certamen.

La próxima presentación mundialista de Lorenzo Locurcio está pautada para el 19 de septiembre, cuando se dispute el Gran Premio de Cerdeña, sobre el trazado Riola Sardo en territorio insular italiano, en tanto una semana después estará participando en el Motocross de las Naciones que se celebrará en Mantova, Italia, como integrante del equipo de Venezuela donde compartirá con Carlos Badiali y Raimundo Trasolini.

