Los 10 mejores sitios para coworking en Croacia

¿Estás buscando un lugar para trabajar de forma remota en Croacia? ¿Quieres disfrutar de la belleza natural, la cultura y la gastronomía de este país mientras colaboras con otros profesionales? Entonces, te interesará conocer los 10 mejores sitios para coworking en Croacia. Estos son espacios diseñados para ofrecer comodidad, conectividad y creatividad a los nómadas digitales que quieren vivir una experiencia única. ¡Sigue leyendo y descubre cuáles son!

1. Saltwater Workspace – Split

Este espacio de coworking se encuentra en el centro histórico de Split, una de las ciudades más bonitas y animadas de Croacia. Saltwater Workspace ofrece un ambiente acogedor y moderno, con mesas amplias, sillas ergonómicas, internet de alta velocidad y una terraza con vistas al mar. Además, organiza eventos sociales y culturales para fomentar el networking y la diversión entre sus miembros. El precio por día es de 20 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

2. COIN Zadar – Zadar

COIN Zadar es un espacio de coworking que forma parte de un centro de innovación y emprendimiento en Zadar, una ciudad costera con mucho encanto. COIN Zadar cuenta con más de 400 metros cuadrados de superficie, donde hay salas de reuniones, zonas de descanso, cocina, impresora y escáner. El ambiente es profesional y dinámico, ideal para conectar con otros coworkers y aprender de sus proyectos. El precio por día es de 10 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

3. WIP Coworking – Zagreb

WIP Coworking es uno de los espacios de coworking más populares y reconocidos de Zagreb, la capital de Croacia. WIP Coworking ofrece un entorno inspirador y creativo, con una decoración colorida y original, muebles cómodos, internet de fibra óptica y una cafetería propia. Además, tiene una comunidad activa y diversa, que participa en talleres, conferencias y eventos sociales. El precio por día es de 15 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

4. HUB385 – Zagreb

HUB385 es otro espacio de coworking en Zagreb que se enfoca en la innovación y la tecnología. HUB385 dispone de más de 1000 metros cuadrados de superficie, donde hay salas de trabajo, salas de reuniones, salas de eventos, laboratorios, zonas de relax y una cocina equipada. El ambiente es profesional y colaborativo, con una comunidad formada por emprendedores, desarrolladores, diseñadores y otros perfiles creativos. El precio por día es de 12 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

5. Amosfera Coworking – Makarska

Amosfera Coworking es un espacio de coworking situado en Makarska, una ciudad costera rodeada de montañas y playas. Amosfera Coworking ofrece un ambiente tranquilo y agradable, con mesas individuales, sillas ergonómicas, internet rápido y una terraza con vistas panorámicas. Además, tiene una comunidad amistosa y solidaria, que organiza actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o kayak. El precio por día es de 15 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

6. BIZkoshnica Coworking – Zagreb

BIZkoshnica Coworking es un espacio de coworking que se ubica en el centro de Zagreb, cerca de los principales puntos de interés turístico y cultural. BIZkoshnica Coworking ofrece un ambiente cálido y familiar, con mesas compartidas, sillas confortables, internet ilimitado y una sala de reuniones. Además, tiene una comunidad diversa y acogedora, que comparte conocimientos e ideas en un clima de confianza. El precio por día es de 12 euros,

pero también hay planes semanales y mensuales.

7. Impact Hub Zagreb – Zagreb

Impact Hub Zagreb es un espacio de coworking que forma parte de una red global de espacios dedicados al impacto social. Impact Hub Zagreb cuenta con más de 500 metros cuadrados de superficie, donde hay salas de trabajo, salas de reuniones, salas de eventos, zonas comunes y una cocina comunitaria. El ambiente es social y comprometido, con una comunidad formada por personas que quieren generar un cambio positivo en el mundo. El precio por día es de 15 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

8. Coworking Zona – Rijeka

Coworking Zona es un espacio de coworking que se localiza en Rijeka, una ciudad portuaria con una rica historia y cultura. Coworking Zona ofrece un ambiente relajado y flexible, con mesas libres, sillas ajustables, internet de alta velocidad y una sala de conferencias. Además, tiene una comunidad abierta y diversa, que participa en eventos educativos y culturales. El precio por día es de 10 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

9. Coworking Osijek – Osijek

Coworking Osijek es un espacio de coworking que se encuentra en Osijek, una ciudad situada en el este de Croacia, cerca de la frontera con Serbia. Coworking Osijek ofrece un ambiente moderno y funcional, con mesas espaciosas, sillas cómodas, internet rápido y una sala de reuniones. Además, tiene una comunidad activa y entusiasta, que organiza eventos profesionales y sociales. El precio por día es de 10 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

10. Coworking Split – Split

Coworking Split es un espacio de coworking que se halla en Split, una ciudad que combina el encanto histórico con el dinamismo moderno. Coworking Split ofrece un ambiente alegre y vibrante, con mesas coloridas, sillas ergonómicas, internet de fibra óptica y una sala de eventos. Además, tiene una comunidad divertida y sociable, que organiza actividades deportivas y recreativas. El precio por día es de 15 euros, pero también hay planes semanales y mensuales.

Estos son los 10 mejores sitios para coworking en Croacia, según nuestra opinión. ¿Te animas a probar alguno? ¡Seguro que no te arrepentirás! Croacia es un país maravilloso para trabajar y vivir, con una naturaleza espectacular, una cultura fascinante y una gente hospitalaria. ¡No esperes más y reserva tu espacio de coworking en Croacia hoy mismo!

