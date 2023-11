Los 10 mejores sitios para coworking en Islandia

Islandia es un país que ofrece muchas ventajas para los trabajadores remotos, como una excelente conexión a internet, una naturaleza impresionante y una cultura innovadora. Si estás buscando un lugar para trabajar desde tu portátil, te presentamos los 10 mejores sitios para coworking en Islandia.

1. Reykjavik Coworking Unit:

Este espacio se encuentra en el centro de la capital islandesa, cerca de cafés, restaurantes y museos. Cuenta con escritorios individuales, salas de reuniones, cocina, impresora y wifi de alta velocidad. El precio es de 25 euros por día o 200 euros por mes.

2. The Camp:

Este es el coworking más grande de Islandia, con capacidad para 300 personas. Está ubicado en el edificio Smáratorg, uno de los más modernos de la ciudad. Ofrece diferentes planes según tus necesidades, desde puestos fijos hasta oficinas privadas. También tiene salas de conferencias, eventos y talleres. El precio es de 35 euros por día o 300 euros por mes.

3. Loft Hostel:

Si buscas un alojamiento y un espacio de trabajo en el mismo lugar, este hostel es una buena opción. Tiene una terraza con vistas a la ciudad, un bar y una sala de coworking con wifi, enchufes y café gratis. El precio es de 30 euros por noche o 180 euros por semana, e incluye el acceso al coworking.

4. Kex Hostel:

Otro hostel que combina alojamiento y coworking es el Kex, que se encuentra en un antiguo edificio industrial frente al mar. Tiene un ambiente vintage y acogedor, con un restaurante, un bar y una sala de conciertos. El coworking tiene escritorios, sofás, wifi y café gratis. El precio es de 25 euros por noche o 150 euros por semana, e incluye el acceso al coworking.

5. Reykjavik Office:

Este espacio se especializa en ofrecer soluciones a medida para empresas y profesionales que necesitan un lugar para trabajar en Islandia. Tiene oficinas privadas, salas de reuniones, recepción, servicio de limpieza y wifi. El precio depende del tamaño y la duración del contrato.

6. Startup Reykjavik:

Este es el primer acelerador de startups de Islandia, que ofrece un programa de mentoría, inversión y networking a los emprendedores que quieren lanzar sus proyectos en el país. El coworking tiene capacidad para 50 personas y cuenta con escritorios, salas de reuniones, eventos y acceso a una red de mentores e inversores. El precio es gratuito para los participantes del programa.

7. Akureyri Coworking:

Si quieres trabajar desde una ciudad más pequeña y tranquila que Reykjavik, puedes optar por Akureyri, la segunda ciudad más grande de Islandia. Este coworking se encuentra en el centro histórico, cerca del puerto y del jardín botánico. Tiene escritorios, salas de reuniones, cocina, wifi y café gratis. El precio es de 20 euros por día o 150 euros por mes.

8. Húsavík Coworking:

Otro destino interesante para los trabajadores remotos es Húsavík, una ciudad costera famosa por sus avistamientos de ballenas. Este coworking se encuentra en el edificio del museo marítimo, con vistas al mar y a las montañas. Tiene escritorios, salas de reuniones, wifi y café gratis. El precio es de 15 euros por día o 100 euros por mes.

9. Ísafjörður Coworking:

Si te gustan los paisajes espectaculares y la naturaleza salvaje, puedes trabajar desde Ísafjörður, la capital de los fiordos del oeste. Este coworking se encuentra en el centro cultural Edinborg, un edificio histórico que alberga también una biblioteca, un teatro y un café. Tiene escritorios, wifi y café gratis. El precio es de 10 euros por día o 75 euros por mes.

10. Seyðisfjörður Coworking:

Por último, si quieres vivir una experiencia única y creativa, puedes elegir Seyðisfjörður, una pequeña ciudad rodeada de montañas y cascadas que alberga una vibrante comunidad artística. Este coworking se encuentra en el centro cultural Skaftfell, que organiza exposiciones, residencias y talleres. Tiene escritorios, wifi y café gratis. El precio es de 10 euros por día o 50 euros por mes.

Los 10 mejores sitios para coworking en Islandia was last modified: by