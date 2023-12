Los mejores sitios para Coworking en el Silicon Valley

¿Estás buscando un lugar para trabajar en equipo, compartir ideas y crear conexiones en el Silicon Valley?

Si es así, te tenemos una lista de los mejores 10 sitios para coworking que te ofrecen todo lo que necesitas para impulsar tu proyecto. Estos son los espacios más innovadores, creativos y dinámicos que puedes encontrar en la meca de la tecnología. ¡No te los pierdas!

Hacker Dojo:

Este es uno de los sitios más populares y reconocidos para coworking en Silicon Valley. Aquí podrás encontrar una comunidad de hackers, emprendedores, programadores y diseñadores que trabajan en proyectos de todo tipo. El espacio cuenta con salas de reuniones, áreas comunes, wifi, impresoras, café y té gratis, y eventos regulares para aprender y socializar. Además, tiene un ambiente informal y divertido que te hará sentir como en casa. El precio es de $100 al mes por una membresía básica, o $200 al mes por una membresía premium que te da acceso 24/7 y un escritorio dedicado.

Sandbox Suites:

Este es otro de los sitios más prestigiosos y profesionales para coworking en Silicon Valley. Aquí podrás encontrar un espacio moderno, elegante y cómodo que te ofrece todo lo que necesitas para trabajar con eficiencia y calidad. El espacio cuenta con oficinas privadas, salas de conferencias, áreas comunes, wifi, impresoras, café y té gratis, y servicios de recepción y correo. Además, tiene una comunidad diversa y colaborativa que te ayudará a crecer tu red de contactos y oportunidades. El precio es de $250 al mes por una membresía básica, o $450 al mes por una membresía premium que te da acceso a todos los espacios de la red Sandbox Suites en el área de la bahía.

NextSpace:

Este es uno de los sitios más originales y divertidos para coworking en Silicon Valley. Aquí podrás encontrar un espacio colorido, vibrante y acogedor que te inspirará a trabajar con pasión y creatividad. El espacio cuenta con escritorios compartidos, salas de reuniones, áreas comunes, wifi, impresoras, café y té gratis, y una cocina equipada. Además, tiene una comunidad amigable y entusiasta que te hará sentir parte de una familia. El precio es de $300 al mes por una membresía básica, o $500 al mes por una membresía premium que te da acceso a un escritorio dedicado.

Enerspace:

Este es uno de los sitios más ecológicos y saludables para coworking en Silicon Valley. Aquí podrás encontrar un espacio verde, luminoso y tranquilo que te ofrecerá un ambiente óptimo para trabajar con bienestar y productividad. El espacio cuenta con escritorios compartidos, salas de reuniones, áreas comunes, wifi, impresoras, café y té gratis, y una sala de yoga. Además, tiene una comunidad consciente y solidaria que te apoyará en tu desarrollo personal y profesional. El precio es de $350 al mes por una membresía básica, o $600 al mes por una membresía premium que te da acceso a un escritorio dedicado.

The Pad:

Este es uno de los sitios más nuevos y modernos para coworking en Silicon Valley. Aquí podrás encontrar un espacio sofisticado, elegante y confortable que te ofrecerá un servicio de primera clase para trabajar con estilo y calidad. El espacio cuenta con oficinas privadas, salas de reuniones, áreas comunes, wifi, impresoras, café y té gratis, y servicios de limpieza y seguridad. Además, tiene una comunidad selecta y exclusiva que te conectará con los mejores talentos e inversionistas del sector tecnológico. El precio es de $400 al mes por una membresía básica, o $800 al mes por una membresía premium que te da acceso a un escritorio dedicado.

Citizen Space:

Este es uno de los sitios más pioneros e históricos para coworking en Silicon Valley. Aquí podrás encontrar un espacio auténtico, creativo y dinámico que te ofrecerá una experiencia única e inolvidable para trabajar con libertad e innovación. El espacio cuenta con escritorios compartidos,

WeWork:

WeWork es una de las redes de coworking más grandes y reconocidas del mundo, con más de 800 ubicaciones en 124 ciudades. En Silicon Valley cuenta con varios espacios, entre ellos el de San José, que se encuentra en un edificio histórico con una impresionante fachada de vidrio. Este espacio ofrece oficinas privadas, escritorios dedicados y áreas comunes con un diseño moderno y acogedor. Además, tiene una terraza al aire libre, un gimnasio y una sala de juegos. Los miembros de WeWork también pueden acceder a beneficios exclusivos como descuentos en servicios, eventos educativos y sociales, y una comunidad global de emprendedores e innovadores.

Spaces:

Spaces es otra red internacional de coworking que tiene presencia en Silicon Valley. Uno de sus espacios más destacados es el de Menlo Park, situado en el corazón del distrito financiero y a pocos minutos de la Universidad de Stanford. Este espacio cuenta con oficinas privadas, escritorios flexibles y salas de reuniones equipadas con tecnología de última generación. También tiene una zona de lounge con sofás, mesas y sillas, donde se puede trabajar cómodamente y socializar con otros profesionales. Spaces ofrece un ambiente dinámico y creativo, ideal para impulsar tu negocio.