Los mejores sitios para nómadas digitales en La Coruña

¿Eres un nómada digital que busca un lugar para trabajar y vivir en La Coruña? Si es así, estás de suerte, porque esta ciudad gallega tiene mucho que ofrecer a los profesionales que quieren disfrutar de su libertad y flexibilidad. En este artículo, te voy a mostrar los mejores sitios para nómadas digitales en La Coruña, tanto para alojarte como para trabajar.

La Coruña es una ciudad costera con un clima suave, una rica cultura y una buena conexión a internet. Además, tiene un ambiente acogedor y una gran oferta de ocio y gastronomía. Es una ciudad ideal para los nómadas digitales que buscan calidad de vida y un entorno inspirador.

Los mejores sitios para alojarse en La Coruña como nómada digital

Si quieres alojarte en La Coruña como nómada digital, tienes varias opciones. Una de ellas es alquilar un apartamento o una habitación por meses o semanas. Hay muchas plataformas online que te permiten encontrar alojamientos a buen precio y con todas las comodidades que necesitas. Algunas de las más populares son Airbnb, Spotahome o Uniplaces.

Otra opción es alojarte en un coliving, es decir, un espacio compartido con otros nómadas digitales o profesionales creativos. El coliving te permite ahorrar dinero, hacer networking y disfrutar de una comunidad de personas con intereses similares. Además, muchos colivings ofrecen servicios adicionales como limpieza, lavandería o eventos. En La Coruña, hay varios colivings que puedes elegir, como por ejemplo:

The Surf Office: Un coliving situado en el centro de la ciudad, cerca de la playa y con vistas al mar. Ofrece habitaciones privadas o compartidas, cocina equipada, sala de estar, terraza y acceso a un coworking cercano. El precio incluye desayuno, wifi y limpieza semanal.

Nomad City Flats: Un coliving ubicado en el barrio de Monte Alto, a pocos minutos del paseo marítimo y del centro histórico. Ofrece apartamentos modernos y luminosos con cocina, baño, salón y dormitorio. El precio incluye wifi, limpieza quincenal y acceso a una lavandería comunitaria.

Coliving Coruña: Un coliving situado en el barrio de Cuatro Caminos, cerca de la estación de tren y del centro comercial. Ofrece habitaciones individuales o dobles con baño privado, cocina compartida, sala de estar y zona de trabajo. El precio incluye wifi, limpieza diaria y acceso a un gimnasio cercano.

Los mejores sitios para trabajar en La Coruña como nómada digital

Si quieres trabajar en La Coruña como nómada digital, tienes varias opciones. Una de ellas es trabajar desde tu alojamiento, siempre que tenga una buena conexión a internet y un espacio cómodo y tranquilo. Otra opción es trabajar desde una cafetería o un bar con wifi gratuito o de pago. Hay muchos locales en La Coruña que te permiten trabajar con tu portátil mientras disfrutas de un café o un bocadillo. Algunos de los más recomendados son:

La Central: Una cafetería situada en el centro de la ciudad, cerca del mercado de San Agustín. Ofrece un ambiente relajado y acogedor, con mesas amplias, enchufes y wifi gratuito. Además, tiene una carta variada de bebidas y comida casera.

Miga: Una cafetería ubicada en el barrio de Riazor, frente al estadio de fútbol. Ofrece un ambiente moderno y creativo, con mesas individuales o colectivas, enchufes y wifi gratuito. Además, tiene una oferta de café de especialidad, té ecológico y repostería artesanal.

La Galería: Un bar situado en el barrio de Monte Alto, cerca del museo Domus. Ofrece un ambiente cultural y artístico, con exposiciones temporales, eventos musicales y talleres. Tiene mesas pequeñas o grandes, enchufes y wifi gratuito. Además, tiene una carta de bebidas y tapas.

Una tercera opción es trabajar desde un coworking, es decir, un espacio compartido con otros profesionales o emprendedores.

El coworking te permite acceder a una infraestructura profesional, hacer networking y formar parte de una comunidad dinámica e innovadora. Además, muchos coworkings ofrecen servicios adicionales como salas de reuniones, eventos o cursos. En La Coruña, hay varios coworkings que puedes elegir, como por ejemplo:

Work Lab: Un coworking situado en el centro de la ciudad, cerca del puerto y de la plaza de María Pita. Ofrece puestos fijos o flexibles, oficinas privadas, salas de reuniones, sala de formación y zona de descanso. El precio incluye wifi, impresora, café y té.

Espacio Arroelo : Un coworking ubicado en el barrio de Los Mallos, cerca del parque de Santa Margarita. Ofrece puestos fijos o flexibles, oficinas privadas, salas de reuniones, sala de eventos y terraza. El precio incluye wifi, impresora, café y fruta.

Coworking Coruña: Un coworking situado en el barrio de Cuatro Caminos, cerca del coliving Coruña. Ofrece puestos fijos o flexibles, oficinas privadas, salas de reuniones, sala de formación y zona de relax. El precio incluye wifi, impresora, café y agua.

Conclusión

Como has visto, La Coruña es una ciudad perfecta para los nómadas digitales que quieren trabajar y vivir en un lugar con encanto, cultura y calidad de vida. Hay muchos sitios para alojarse y trabajar en La Coruña como nómada digital, dependiendo de tus preferencias y presupuesto. Espero que este artículo te haya sido útil y que te animes a visitar La Coruña como nómada digital. ¡No te arrepentirás!

