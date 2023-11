Los 10 mejores sitios para coworking en Italia

¿Estás buscando un lugar para trabajar de forma remota, colaborar con otros profesionales y disfrutar de la cultura y el paisaje de Italia?

Entonces, quizás te interese conocer algunos de los mejores sitios para coworking en este país. El coworking es una modalidad de trabajo que consiste en compartir un espacio común con otras personas que realizan actividades similares o complementarias, y que pueden beneficiarse de la interacción, el intercambio de ideas y la creación de redes.

El coworking ofrece muchas ventajas, como reducir los costes fijos, aumentar la productividad, la creatividad y la motivación, y acceder a recursos y servicios que de otra forma serían difíciles de obtener. Además, el coworking permite disfrutar de una mayor flexibilidad horaria y geográfica, lo que facilita el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Italia es un destino ideal para el coworking, ya que cuenta con una gran variedad de espacios adaptados a las necesidades de los trabajadores remotos, desde centros urbanos hasta entornos rurales, pasando por lugares históricos o naturales. En este artículo, te presentamos una selección de los 10 mejores sitios para coworking en Italia, basada en criterios como la calidad de las instalaciones, los servicios ofrecidos, el ambiente, la ubicación y las opiniones de los usuarios.

Talent Garden es una red europea de espacios de coworking que tiene su sede principal en Milán, la capital económica y financiera de Italia. Talent Garden ofrece un entorno moderno, innovador y dinámico, donde se puede trabajar junto a profesionales de diferentes sectores, especialmente relacionados con la tecnología, el diseño y la comunicación. Talent Garden cuenta con más de 20 espacios en Italia y otros países, y ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación, mentoría y acceso a una comunidad global.

Impact Hub es otra red internacional de espacios de coworking que tiene una presencia destacada en Roma, la capital política y cultural de Italia. Impact Hub se caracteriza por su compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto social, y acoge a profesionales que trabajan por un cambio positivo en el mundo. Impact Hub dispone de varios espacios en Roma y otras ciudades italianas, y ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación, incubación y acceso a una red global.

Copernico es un espacio de coworking situado en Turín, una ciudad con una larga tradición industrial e innovadora. Copernico ocupa un edificio histórico que ha sido renovado con un estilo contemporáneo y elegante, y que cuenta con más de 5.000 metros cuadrados dedicados al trabajo colaborativo. Copernico ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación, asesoramiento y acceso a una red local.

4. Cowo360, Florencia

Cowo360 es un espacio de coworking ubicado en Florencia, una ciudad famosa por su arte y su belleza. Cowo360 se encuentra en el centro histórico de la ciudad, cerca del río Arno y del Ponte Vecchio. Cowo360 ofrece un ambiente acogedor, creativo y profesional, donde se puede trabajar junto a otros freelancers, emprendedores y artistas. Cowo360 ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación y acceso a una red local.

The Net Value es un espacio de coworking situado en Cagliari, la capital de Cerdeña, una isla con un encanto natural y cultural único. The Net Value se especializa en el sector digital y tecnológico, y acoge a profesionales que desarrollan proyectos innovadores y escalables. The Net Value ofrece servicios como salas de reuniones, eventos,

formación, incubación y acceso a una red local e internacional.

ComoNExT es un espacio de coworking situado en Como, una ciudad situada al norte de Italia, junto al lago homónimo. ComoNExT es un parque científico y tecnológico que alberga a más de 80 empresas que operan en sectores como la biotecnología, la nanotecnología, la robótica o la inteligencia artificial. ComoNExT ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación, investigación y acceso a una red local e internacional.

7. Coworking Mola, Bolonia

Coworking Mola es un espacio de coworking situado en Bolonia, una ciudad con una gran tradición universitaria y cultural. Coworking Mola se encuentra en el centro de la ciudad, cerca de la Piazza Maggiore y de la Basílica de San Petronio. Coworking Mola ofrece un ambiente familiar, divertido y profesional, donde se puede trabajar junto a otros profesionales de diferentes sectores y disciplinas. Coworking Mola ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación y acceso a una red local.

8. Spazio 14 , Nápoles

Spazio 14 es un espacio de coworking situado en Nápoles, una ciudad con una gran personalidad y vitalidad. Spazio 14 se encuentra en el centro histórico de la ciudad, cerca del Castel Nuovo y del Teatro San Carlo. Spazio 14 ofrece un ambiente moderno, luminoso y funcional, donde se puede trabajar junto a otros profesionales que comparten valores como la colaboración, la innovación y la sostenibilidad. Spazio 14 ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación y acceso a una red local.

9. Cowo, Palermo

Cowo es un espacio de coworking situado en Palermo, la capital de Sicilia, una isla con una rica historia y cultura. Cowo se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del puerto y del Teatro Massimo. Cowo ofrece un ambiente acogedor, multicultural y profesional, donde se puede trabajar junto a otros profesionales que provienen de diferentes países y sectores. Cowo ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación y acceso a una red local e internacional.

H-Farm es un espacio de coworking situado en Treviso, una ciudad situada al noreste de Italia, cerca de Venecia. H-Farm es un campus que combina el trabajo, la educación y la innovación, y que acoge a más de 600 empresas que operan en sectores como el digital, el e-commerce o el gaming. H-Farm ofrece servicios como salas de reuniones, eventos, formación, incubación y acceso a una red global.

