Los 10 mejores sitios para coworking en España

¿Estás buscando un espacio de trabajo compartido en España? ¿Quieres conocer las ventajas de trabajar en un ambiente creativo y colaborativo? Entonces este artículo es para ti. Te presentamos los 10 mejores sitios para coworking en España, donde podrás desarrollar tus proyectos, ampliar tu red de contactos y disfrutar de servicios e instalaciones de calidad. ¡No te los pierdas!

1. Impact Hub Madrid:

Este es uno de los espacios de coworking más reconocidos y prestigiosos de Madrid, con más de 10 años de experiencia y una comunidad de más de 1000 profesionales. Ofrece diferentes planes y modalidades de trabajo, desde puestos fijos o flexibles, hasta salas de reuniones, eventos y formación. Además, cuenta con una agenda cultural y social muy activa, que te permitirá participar en actividades de networking, innovación y emprendimiento.

2. La Colmena:

Si buscas un espacio de coworking en Barcelona, La Colmena es una excelente opción. Se trata de un lugar acogedor y luminoso, situado en el barrio de Gràcia, que ofrece puestos individuales o compartidos, salas de reuniones, cocina, terraza y zona de relax. También organiza talleres, charlas y eventos para fomentar el intercambio de ideas y experiencias entre los coworkers.

Photo by Shridhar Gupta on Unsplash

3. Utopicus:

Utopicus es una red de espacios de coworking que tiene presencia en varias ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Su propuesta se basa en ofrecer espacios inspiradores y flexibles, adaptados a las necesidades de cada profesional o empresa. Además, dispone de una plataforma online donde podrás acceder a cursos, mentorías, eventos y beneficios exclusivos para los miembros.

4. Spaces:

Spaces es otra red internacional de espacios de coworking que cuenta con varias sedes en España, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao. Su filosofía es crear entornos dinámicos y estimulantes, donde puedas trabajar con comodidad y conectarte con otros profesionales. Ofrece desde puestos individuales o compartidos, hasta oficinas privadas, salas de reuniones y eventos.

5. Worktel:

Worktel es una plataforma online que te permite reservar espacios de trabajo por horas o días en diferentes ciudades de España. Puedes elegir entre más de 1000 opciones, desde hoteles, cafeterías o centros de negocios, hasta espacios de coworking propiamente dichos. Así, podrás trabajar donde quieras y cuando quieras, sin compromisos ni permanencias.

6. Coco Coffice:

Coco Coffice es un espacio de coworking diferente, que combina el concepto de oficina con el de cafetería. Se encuentra en el centro de Barcelona y ofrece un ambiente tranquilo y acogedor, donde podrás trabajar con tu ordenador mientras disfrutas de un café o un snack. El precio es por hora e incluye wifi, impresora, escáner y bebidas ilimitadas.

7. The Shed Co:

The Shed Co es un espacio de coworking situado en el centro histórico de Málaga, que se caracteriza por su diseño moderno y minimalista. Ofrece puestos fijos o flexibles, salas de reuniones, cocina y zona de descanso. También organiza eventos culturales y sociales para promover la interacción entre los coworkers.

8. Nidus 39:

Nidus 39 es un espacio de coworking ubicado en el barrio de Chamberí, en Madrid. Es un lugar amplio y luminoso, que cuenta con puestos individuales o compartidos, salas de reuniones, zona de ocio y terraza. Además, ofrece servicios adicionales como asesoría legal, contable y fiscal, gestión administrativa y formación.

9. Coworkidea:

Coworkidea es un espacio de coworking situado en el corazón de Barcelona, cerca de Plaza Cataluña. Es un lugar acogedor y funcional, que dispone de puestos fijos o flexibles, salas de reuniones, cocina y zona chill-out. También ofrece actividades formativas y lúdicas para los coworkers.

10. La Guarida Creativa:

La Guarida Creativa es una red de espacios de coworking que tiene sedes en Madrid y Málaga. Su objetivo es crear una comunidad de profesionales creativos e innovadores, que puedan colaborar y crecer juntos. Ofrece diferentes planes y tarifas según las necesidades de cada uno, así como servicios de consultoría, mentoring y eventos.

