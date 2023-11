Los 10 mejores sitios para coworking en Malta

Si eres un nómada digital, un emprendedor o un profesional independiente que busca un lugar para trabajar y conectar con otros, Malta puede ser tu destino ideal.

Este pequeño país insular del Mediterráneo ofrece un clima agradable, una rica cultura, una buena conexión a internet y una gran variedad de opciones para el coworking.

En este artículo, te presentamos los 10 mejores sitios para coworking en Malta, según sus instalaciones, servicios, precios y ubicación. Estos son:

1. SOHO Office Malta:

Este espacio de coworking se encuentra en el centro de la capital, La Valeta, y cuenta con más de 200 puestos de trabajo, salas de reuniones, áreas comunes, cafetería y terraza. Ofrece planes flexibles desde 15 euros al día hasta 250 euros al mes, e incluye acceso 24/7, wifi de alta velocidad, impresora y escáner, limpieza y seguridad.

2. The Hub Malta:

Este es otro espacio de coworking situado en La Valeta, que ofrece un ambiente creativo y colaborativo para profesionales de diferentes sectores. Dispone de 50 puestos de trabajo, salas de reuniones, cocina, lounge y eventos. Los precios van desde 20 euros al día hasta 200 euros al mes, e incluyen acceso 24/7, wifi de alta velocidad, café y té ilimitados, taquillas y descuentos en servicios asociados.

3. Cocohub Malta:

Este espacio de coworking se ubica en la pintoresca ciudad de Birgu, al sur de La Valeta, y se especializa en alojar a nómadas digitales que quieren vivir y trabajar en Malta. Ofrece habitaciones privadas o compartidas, cocina, sala de estar, patio y terraza con vistas al mar. El precio es de 600 euros al mes por persona, e incluye acceso al espacio de coworking 24/7, wifi de alta velocidad, limpieza semanal, eventos sociales y culturales y asistencia para obtener el visado.

4. Regus Malta:

Regus es una cadena internacional de espacios de coworking que tiene varias sedes en Malta, como en La Valeta, Sliema, St. Julian’s y Luqa. Ofrece puestos de trabajo individuales o compartidos, oficinas privadas, salas de reuniones y servicios administrativos. Los precios dependen del tipo de espacio y la duración del contrato, pero se pueden encontrar planes desde 5 euros al día hasta 300 euros al mes.

5. The Network Hub:

Este espacio de coworking se localiza en la zona turística y comercial de St. Julian’s, cerca de la playa y el transporte público. Cuenta con 40 puestos de trabajo, salas de reuniones, áreas comunes, cafetería y eventos. Los precios oscilan entre 15 euros al día y 180 euros al mes, e incluyen acceso 24/7, wifi de alta velocidad, café y té ilimitados, impresora y escáner y descuentos en servicios asociados.

6. The Hive:

Este espacio de coworking se sitúa en la ciudad costera de St. Paul’s Bay, al norte de Malta. Ofrece un ambiente relajado y acogedor para profesionales que buscan escapar del bullicio urbano. Dispone de 30 puestos de trabajo,

salas de reuniones, cocina, lounge y terraza con vistas al mar. Los precios van desde 10 euros al día hasta 150 euros al mes, e incluyen acceso 24/7, wifi de alta velocidad, café y té ilimitados, impresora y escáner, limpieza y seguridad.

7. CoCoHub Coworking & Coliving:

Este espacio de coworking se encuentra en la ciudad histórica de Mdina, al centro de Malta. Se trata de una antigua casa palaciega convertida en un lugar para vivir y trabajar con otros profesionales. Ofrece habitaciones privadas o compartidas, cocina, sala de estar, patio y jardín. El precio es de 450 euros al mes por persona, e incluye acceso al espacio de coworking 24/7, wifi de alta velocidad, limpieza semanal, eventos sociales y culturales y asistencia para obtener el visado.

8. The Hub Sicily:

Este espacio de coworking se ubica en la isla italiana de Sicilia, a solo 90 minutos en ferry desde Malta. Es una opción ideal para quienes quieren combinar el trabajo con el turismo y la gastronomía. Ofrece puestos de trabajo individuales o compartidos, oficinas privadas, salas de reuniones y servicios administrativos. Los precios dependen del tipo de espacio y la duración del contrato, pero se pueden encontrar planes desde 10 euros al día hasta 200 euros al mes.

9. Malta Co-Working:

Este espacio de coworking se localiza en la ciudad de Mosta, al centro de Malta. Ofrece un ambiente familiar y profesional para trabajadores de diferentes ámbitos. Cuenta con 20 puestos de trabajo, salas de reuniones, cocina,

lounge y eventos. Los precios oscilan entre 10 euros al día y 120 euros al mes, e incluyen acceso 24/7, wifi de alta velocidad, café y té ilimitados, impresora y escáner y descuentos en servicios asociados.

10. The Hub Greece:

Este espacio de coworking se sitúa en la isla griega de Creta, a solo dos horas en avión desde Malta.

Es una opción perfecta para quienes quieren disfrutar del clima mediterráneo, la cultura y la naturaleza.

Ofrece puestos de trabajo individuales o compartidos, oficinas privadas, salas de reuniones y servicios administrativos. Los precios dependen del tipo de espacio y la duración del contrato, pero se pueden encontrar planes desde 15 euros al día hasta 250 euros al mes.

Estos son los 10 mejores sitios para coworking en Malta que te recomendamos si quieres trabajar desde este hermoso país. Esperamos que te haya gustado este artículo y que te animes a probar alguno de estos espacios. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejarnos un comentario. ¡Hasta la próxima!

