Los 10 mejores sitios para coworking en Grecia

Si eres un nómada digital, un emprendedor o un profesional independiente que busca un lugar para trabajar y vivir en Europa, Grecia puede ser una opción ideal. Este país ofrece una gran variedad de espacios de coworking, desde los más modernos y equipados hasta los más acogedores y auténticos. Además, podrás disfrutar de su rica cultura, su deliciosa gastronomía y sus impresionantes paisajes.

En este artículo, te presentamos los 10 mejores sitios para coworking en Grecia, según nuestra experiencia y la opinión de otros usuarios. Estos son:

Este espacio de coworking se encuentra en el centro de Atenas, cerca de la plaza Omonia. Ofrece un ambiente creativo y colaborativo, con salas de reuniones, eventos, talleres y una cocina comunitaria. Los precios van desde los 15 euros por un día hasta los 180 euros por un mes.

Impact Hub es una red global de espacios de coworking que promueve el impacto social y ambiental. El de Atenas se ubica en un edificio histórico, con una terraza con vistas a la Acrópolis. Cuenta con salas de trabajo, eventos, mentorías y una comunidad diversa y comprometida. Los precios van desde los 10 euros por un día hasta los 200 euros por un mes.

3. Coho (Salónica):

Coho es un espacio de coworking que se define como «un hogar lejos del hogar». Está situado en el barrio de Ladadika, cerca del puerto y del centro histórico. Tiene un diseño moderno y acogedor, con salas de trabajo, eventos, café y té gratis y una terraza con hamacas. Los precios van desde los 12 euros por un día hasta los 150 euros por un mes.

Corfu Coworking es el primer espacio de coworking en la isla de Corfú. Se encuentra en una villa rodeada de naturaleza, a pocos minutos de la playa. Ofrece un ambiente tranquilo y relajado, con salas de trabajo, eventos, piscina, jardín y barbacoa. Los precios van desde los 15 euros por un día hasta los 250 euros por un mes.

The Cube es uno de los espacios de coworking más grandes y populares de Atenas. Se localiza en un edificio industrial, con más de 2000 metros cuadrados de superficie. Dispone de salas de trabajo, eventos, talleres, aceleradora de startups, sala de juegos y cafetería. Los precios van desde los 15 euros por un día hasta los 220 euros por un mes.

6. Cocoon (Creta):

Cocoon es un espacio de coworking que se encuentra en la ciudad de Chania, en la isla de Creta. Está ubicado en una casa tradicional, con una decoración rústica y colorida. Tiene salas de trabajo, eventos, cocina comunitaria, biblioteca y patio interior. Los precios van desde los 10 euros por un día hasta los 150 euros por un mes.

7. OK!Thess (Salónica):

OK!Thess es un espacio de coworking que se enfoca en el apoyo a las startups y a los emprendedores innovadores. Se sitúa en el campus universitario, cerca del centro de la ciudad. Cuenta con salas de trabajo, eventos, mentorías, incubadora y acceso a recursos académicos e industriales. Los precios van desde los 5 euros por un día hasta los 100 euros por un mes.

8. Stone and Olive (Hidra):

Stone and Olive es un espacio de coworking que se halla en la isla de Hidra, una de las más pintorescas y tranquilas del país. Está alojado en una casa típica, con una vista espectacular al mar. Ofrece un ambiente familiar y acogedor, con salas de trabajo, eventos, cocina comunitaria y terraza. Los precios van desde los 20 euros por un día hasta los 300 euros por un mes.

9. The Foundry (Atenas):

The Foundry es un espacio de coworking que se localiza en el barrio de Psiri, uno de los más animados y bohemios de Atenas. Está instalado en una antigua fábrica, con un estilo industrial y minimalista. Tiene salas de trabajo, eventos, talleres, galería de arte y bar. Los precios van desde los 15 euros por un día hasta los 180 euros por un mes.

10. Locus (Rodas):

Locus es un espacio de coworking que se ubica en la ciudad de Rodas, la capital de la isla homónima. Está situado en una zona céntrica y comercial, cerca de la playa y del casco antiguo. Dispone de salas de trabajo, eventos, café y té gratis y una comunidad activa y diversa. Los precios van desde los 10 euros por un día hasta los 160 euros por un mes.

Estos son los 10 mejores sitios para coworking en Grecia, según nuestro criterio. Esperamos que te hayan gustado y que te animes a visitarlos si viajas a este maravilloso país. ¿Conoces algún otro espacio de coworking en Grecia que quieras recomendar? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia.

