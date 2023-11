Los 10 mejores sitios para coworking en Estonia

Estonia es un país que ofrece muchas oportunidades para los trabajadores remotos, freelancers y nómadas digitales. Su capital, Tallin, es una ciudad moderna y vibrante que combina la historia, la cultura y la innovación. Además, Estonia cuenta con una de las mejores infraestructuras digitales del mundo, lo que facilita el acceso a internet de alta velocidad y a servicios públicos en línea.

Si estás buscando un lugar para trabajar desde Estonia, te presentamos los 10 mejores sitios para coworking que puedes encontrar en este país báltico.

1. LIFT99

LIFT99 es un espacio de coworking que se define como una comunidad de creadores, emprendedores y líderes. Ofrece un ambiente inspirador y colaborativo, con eventos, talleres y mentorías. Además, tiene una ubicación privilegiada en el centro histórico de Tallin, cerca de restaurantes, cafés y atracciones turísticas. LIFT99 tiene planes flexibles que se adaptan a tus necesidades, desde pases diarios hasta membresías mensuales.

2. Spring Hub

Spring Hub es otro espacio de coworking que se enfoca en la innovación y el emprendimiento. Su misión es conectar a las personas con ideas, recursos y oportunidades para crear impacto positivo. Spring Hub tiene un diseño moderno y acogedor, con salas de reuniones, áreas de descanso y una terraza con vistas al mar. También organiza eventos, programas de aceleración y sesiones de networking. Spring Hub ofrece diferentes opciones de membresía, desde pases por hora hasta oficinas privadas.

3. Workland

Workland es una red de espacios de coworking que tiene presencia en varios países del norte de Europa, incluyendo Estonia. En Tallin, cuenta con dos sedes: Workland Hobujaama y Workland Vabaduse. Ambas ofrecen un entorno profesional y elegante, con escritorios individuales, oficinas privadas y salas de conferencias. Workland también tiene servicios adicionales como recepción, limpieza y café ilimitado. Workland tiene planes flexibles que se pueden contratar por día, semana o mes.

4. sTARTUp Hub

sTARTUp Hub es un espacio de coworking que forma parte del ecosistema sTARTUp, una iniciativa que promueve el desarrollo del emprendimiento y la innovación en Estonia. sTARTUp Hub está ubicado en Tartu, la segunda ciudad más grande del país y un importante centro académico y tecnológico. sTARTUp Hub tiene un ambiente dinámico y creativo, con más de 200 miembros de diferentes sectores e industrias. También organiza eventos, talleres y charlas. sTARTUp Hub tiene planes accesibles que van desde pases diarios hasta oficinas dedicadas.

5. Garage48 HUB

Garage48 HUB es un espacio de coworking que nació como una extensión de Garage48, una organización que realiza hackathons y eventos de innovación en Estonia y otros países. Garage48 HUB está situado en el centro de Tallin, en un edificio histórico que fue renovado para crear un espacio moderno y funcional. Garage48 HUB tiene una comunidad diversa y activa, con más de 100 miembros que trabajan en proyectos relacionados con la tecnología, el diseño y el arte. Garage48 HUB tiene planes flexibles que se pueden pagar por día o por mes.

6. SPARK HUB

SPARK HUB es un espacio de coworking que forma parte del parque tecnológico SPARK, un complejo que alberga a más de 60 empresas innovadoras en Tartu. SPARK HUB ofrece un ambiente profesional y estimulante, con escritorios compartidos, oficinas privadas y salas de reuniones. También tiene acceso a servicios como impresión, escaneo y correo electrónico. SPARK HUB tiene planes asequibles que se pueden contratar por día o por mes.

7. Storytek Creative Hub

Storytek Creative Hub es un espacio de coworking que se especializa en el sector creativo y cultural. Su objetivo es apoyar a los creadores de contenido audiovisual, digital y transmedia, ofreciéndoles acceso a recursos, mentores y financiación. Storytek Creative Hub está localizado en el barrio creativo de Telliskivi, en Tallin, donde se encuentran numerosos estudios, galerías y restaurantes. Storytek Creative Hub tiene planes personalizados que se pueden ajustar a las necesidades de cada proyecto.

8. UMA Workspace

UMA Workspace es una red de espacios de coworking que pertenece al grupo Technopolis, una empresa que ofrece soluciones de oficinas flexibles en varios países. En Estonia, UMA Workspace tiene dos sedes: UMA Maakri y UMA Pärnu. Ambas ofrecen un entorno de trabajo cómodo y de alta calidad, con escritorios ergonómicos, oficinas privadas y salas de reuniones. También tienen servicios como wifi, café, té y fruta. UMA Workspace tiene planes flexibles que se pueden contratar por hora, día o mes.

9. MELT

MELT es un espacio de coworking que se enfoca en el sector de la salud y el bienestar. Su visión es crear un espacio donde las personas puedan trabajar, aprender y crecer juntas, fomentando la salud física y mental. MELT está situado en el centro de Tallin, en un edificio con una arquitectura única y una decoración minimalista. MELT tiene una comunidad diversa y colaborativa, con más de 50 miembros que trabajan en proyectos relacionados con la salud, el deporte y la nutrición. MELT tiene planes flexibles que se pueden pagar por día o por mes.

10. Ruum 414

Ruum 414 es un espacio de coworking que se dedica al sector del diseño y la arquitectura. Su propósito es crear un espacio donde los diseñadores y arquitectos puedan compartir sus ideas, conocimientos y experiencias. Ruum 414 está ubicado en el centro de Tallin, en un edificio histórico que fue restaurado para crear un espacio moderno y luminoso. Ruum 414 tiene una comunidad pequeña y acogedora, con unos 20 miembros que trabajan en proyectos de diseño gráfico, diseño web, diseño de interiores y arquitectura. Ruum 414 tiene planes fijos que se pueden contratar por mes o por año.

