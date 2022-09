Los ganadores de la gaita del año internacional , regresan con nueva propuesta musical para la temporada gaitera 2022.

MARACAIBO, VENEZUELA.- El 2021 marco el regreso de » Los Reyes de la tamborera», agrupación emblemática de Cabimas/ Zulia/ Venezuela , misma que impusiera grandes números musicales que quedaron para la posteridad como, » El patio de los Zulianos» y por donde desfilaron artistas importantes que dejaron gran huella en el gusto del pueblo, como por ejemplo el «inglesito » Nelson Martínez quién inmortalizó un gran repertorio de tamborereras al lado de esta agrupación.

Después de un largo descanso » Los reyes de la tamborera» marcaron su regreso por la puerta grande atribuyéndose gracias a un arduo trabajo en equipo » la gaita del año internacional 2021″ con el tema » Mi amada Maracaibo» .

«Los Reyes de la tamborera » repiten la misma fórmula que los catapultó la pasada temporada, esta vez con el título » Sabor a Zulianidad» de la autoría de Aly Ojeda y José Luis Vargas, interpretada por Adafel Uzcategui y la dirección general de Armando García.

» Sabor a Zulianidad» realizó su gran estreno en todas las plataformas comunicacionales y para el Viernes 16 de Septiembre, ya disponible en las plataformas digitales : Spotify, Shazam, Apple Music, Amazon entre otras. El video oficial de » Sabor a Zulianidad contará con locaciones internacionales : EE.UU, Colombia y Zulia/Vzla, se espera que el estreno del mismo se efectúa a finales del mes de Octubre, les invitamos a suscribirse al canal de Youtube: Los Reyes de laTamborera

Siguelos en Ig :@Reyesdelatamborera