Los seguros para autos mas económicos y confiables en New York.

Si vives en Nueva York y tienes un auto, sabes que el seguro es obligatorio y que puede ser muy costoso. Por eso, Los seguros para autos mas económicos y confiables en New York es importante que compares las diferentes opciones que existen en el mercado y que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto.

En este artículo, te presentamos una lista de los 10 mejores seguros para autos en Nueva York, basada en las opiniones de los clientes, las coberturas que ofrecen, los descuentos que aplican y los precios que cobran. Estas son las compañías que te recomendamos:

GEICO:

Es una de las aseguradoras más populares y económicas de Nueva York, con una amplia variedad de coberturas y descuentos. Además, tiene una excelente atención al cliente y una plataforma digital muy fácil de usar. Según el sitio web Gossip Vehiculos, GEICO se caracteriza por ofrecer algunas de las coberturas más completas y económicas de todo el estado.

Allstate:

Es otra de las grandes compañías de seguros en Nueva York, que se destaca por devolver efectivo a los conductores que manejan con seguridad. También ofrece beneficios como asistencia en la carretera, alquiler de autos y protección contra robo de identidad. Según el mismo sitio web, Allstate es la cuarta empresa más grande en términos de números de pólizas emitidas.

Liberty Mutual:

Es un seguro de autos en Nueva York reconocido por la excelente experiencia digital que ofrece a sus clientes. Esta aseguradora está a la vanguardia en innovación. A través de la página web y la aplicación móvil de fácil navegación, podrás administrar tus productos en cualquier momento. Según el sitio web Carros en USA, Liberty Mutual tiene una calificación A+ por parte del Better Business Bureau.

Nationwide:

Es una compañía que ofrece seguros personalizados y flexibles para cada tipo de conductor. Tiene una buena reputación por su servicio al cliente y su solvencia financiera. Además, ofrece descuentos por combinar pólizas, por ser buen conductor, por ser buen estudiante y por tomar un curso de prevención de accidentes. Según el sitio web oficial de Nationwide, esta compañía puede ofrecer protección confiable para ti y tu auto en cualquier parte del estado.

State Farm:

Es la aseguradora más grande del país y tiene una amplia red de agentes locales en Nueva York. Ofrece coberturas básicas y opcionales, así como servicios adicionales como asesoría financiera, planificación para la jubilación y seguros de vida. También tiene descuentos por ser buen conductor, por tener un auto seguro y por tener varios autos en la misma póliza.

Progressive:

Es una compañía que se ha ganado la confianza de muchos conductores por su transparencia y su facilidad para cotizar y contratar el seguro en línea. Tiene coberturas competitivas y descuentos por lealtad, por pagar a tiempo, por tener un dispositivo telemático y por ser estudiante o militar. Además, tiene un programa llamado Name Your Price, que te permite ajustar el precio del seguro según tu presupuesto.

USAA:

Es una aseguradora exclusiva para miembros del ejército, veteranos y sus familiares. Tiene una excelente reputación por su servicio al cliente, su calidad de las coberturas y sus precios bajos. También ofrece beneficios como asistencia en la carretera, alquiler de autos y protección contra robo o vandalismo.

Travelers:

Es una de las compañías más antiguas y prestigiosas del mercado, con más de 160 años de experiencia. Tiene coberturas completas y personalizadas, así como descuentos por tener un buen historial de conducción, por tener un auto híbrido o eléctrico, por pagar la póliza completa o por tener un sistema antirrobo.

The Hartford:

Es una aseguradora que se especializa en ofrecer seguros para conductores mayores de 50 años, con beneficios como renovación garantizada, recuperación del valor del auto nuevo.

