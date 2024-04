Louie Rubio presenta ‘Black & Blues’, una invitación a bailar para olvidar los problemas

Louie Rubio es un músico, multi instrumentista y cantante de Los Ángeles que hace música indie combinada con múltiples géneros que evocan la nostalgia. El proyecto es una combinación de música nostálgica y moderna con un ritmo fresco que conecta con el público desde su primera escucha.

Con influencias musicales de artistas como Tame Impala, Gorillaz, Mac Miller, Phoenix, Talking Heads, Peter Gabriel y The Whitest Boy Alive, Louie Rubio quiere transmitir a través de sus canciones mensajes con una onda positiva y de buena actitud ante la vida.

‘Black & Blues’ es el nuevo lanzamiento de Louie Rubio, el primer sencillo de su nuevo disco. La canción habla de un noctambulo que saca a su amor a bailar a pesar de haber pasado unos malos tiempos. Es una invitación a no rendirse y a superar las adversidades por encima de los problemas.

«Con ‘Black & Blues’ quiero dejar un mensaje claro de que a veces es bueno distraerse y salir a bailar a pesar de lo que pase», cuenta Louie Rubio. «Es una canción perfecta para escuchar cuando necesites ponerte de buen humor», agrega.

La canción aborda sonidos de los 70s y 80s. Tiene grandes influencias sonoras de Peter Gabriel y de Paul Simon. ‘Black & Blues’ tiene un estilo musical y una estética propia del Yacht rock y el soft rock. Las sonoridades de este sencillo han influido profundamente en lo que será el nuevo trabajo discográfico del artista estadounidense.

En el video de ‘Black & Blues’, Louie Rubio filmó cinco clips verticales en donde interpreta diferentes instrumentos. La canción tiene un estilo musical y una estética propia del Yacht rock y el soft rock.

La portada de ‘Black & Blues’ de Louie Rubio es una continuación de portadas en el mismo tema donde la cámara sigue detrás del artista. Como ejemplo: para el sencillo ‘Echo’ está en un túnel submarino y para ‘Black & Blues’ aparece el músico caminando en un traje azul de franela (como dice la letra en el coro) hacia un yate en llamas.

Durante el 2024, Louie Rubio continuará publicando sencillos y grabando videos de sus respectivas canciones. Se espera que su disco se publique en el segundo semestre del año.

«Mi mayor expectativa es que mis canciones puedan conectar con personas que verdaderamente les guste mi proyecto. Como latino, soy orgulloso de nuestra cultura ecléctica en Latinoamérica. Creo que mi música es una interpretación de géneros nostálgicos que puede cautivar a las audiencias en Colombia y América Latina», concluye.

La propuesta de Louie Rubio ha sido reseñada por Rolling Stone Español como un «artista que deberías conocer», Rolling Stone Argentina ha puesto su música en la playlist de Spotify «Nueva Música Ahora» y Spotify ha incluido sus canciones en su playlist «Fresh Finds Latin».

Louie Rubio presenta ‘Black & Blues’, una invitación a bailar para olvidar los problemas was last modified: by